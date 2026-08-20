Fue a almorzar y murió: un hombre falleció en una reconocida pizzería de calle Corrientes

Un hombre de 82 años murió este jueves mientras almorzaba en Güerrín, la tradicional pizzería ubicada sobre la avenida Corrientes.

El hombre de 82 años se descompensó y murió dentro de la reconocida pizzería.

Un hombre de 82 años murió este jueves mientras almorzaba en la pizzería Güerrín, ubicada sobre la avenida Corrientes al 1300, en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio ocurrió cerca de las 14.30, cuando la víctima comenzó a presentar dificultades para respirar, se descompensó y cayó al piso.

Ante la emergencia, clientes del local llamaron al 911 para pedir asistencia. Desde la central se dio intervención a efectivos de la Comisaría Vecinal 1B, que se trasladaron hasta el establecimiento situado en la zona de avenida Corrientes y Uruguay.

Intentaron reanimarlo, pero murió en el lugar Al llegar, los policías iniciaron maniobras de estabilización y reanimación cardiopulmonar (RCP). Minutos más tarde arribó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que encontró al hombre sin signos vitales y constató su fallecimiento.

Desde el SAME indicaron que el hombre murió producto de un paro cardiorrespiratorio. A pesar de las tareas realizadas en el lugar, no pudieron salvarle la vida.