Tragedia en San Martín de los Andes: murió un hombre tras caer al lago Lácar

Un hombre de 34 años murió tras caer con su vehículo al lago Lácar , en San Martín de los Andes . La víctima fue identificada como Cristian Coliluan , quien había sido reportado como desaparecido horas antes del hallazgo.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en inmediaciones del acceso a la playa Catritre , donde fue encontrado dentro del agua el Volkswagen Suran en el que viajaba Coliluan. A partir del hallazgo, distintos organismos de emergencia y seguridad desplegaron un operativo en el lugar.

Según la información aportada por LM Neuquén, la expareja de Coliluan había realizado una denuncia por su desaparición después de que ambos mantuvieran una discusión. La mujer indicó que durante varias horas no pudo volver a establecer contacto con el hombre, por lo que decidió dar aviso a las autoridades.

La búsqueda continuó hasta la tarde del domingo, cuando se informó que el vehículo en el que se trasladaba Coliluan había sido localizado dentro del lago Lácar .

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo que contó con la participación de distintos organismos de emergencia y seguridad. Horas después, se confirmó que Coliluan era la única persona que viajaba dentro del vehículo .

Investigan cómo cayó el vehículo al lago Lácar

La investigación quedó centrada ahora en determinar las circunstancias que provocaron la muerte del hombre y establecer cómo terminó el Volkswagen Suran dentro del agua.

Una de las hipótesis bajo análisis indica que el vehículo pudo haber despistado sobre la Ruta Nacional 40 y posteriormente caído al lago. También se investiga la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante las horas posteriores a la última comunicación de Coliluan y antes de que el vehículo fuera encontrado en el acceso a playa Catritre.