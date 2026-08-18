Insólito: fanáticos vestidos de Gandalf protestaron contra Peter Thiel en Palermo

Un grupo de manifestantes caracterizados como Gandalf , uno de los personajes de “El Señor de los Anillos”, realizó este lunes una protesta frente a una propiedad del multimillonario estadounidense Peter Thiel , ubicada en el barrio porteño de Palermo Chico. La concentración tuvo como eje la reciente llegada del empresario al negocio energético argentino.

Los activistas desplegaron una pancarta con la frase “You shall not pass” (“No pasarás”), una de las expresiones asociadas al personaje de Gandalf en la saga. Durante la manifestación también entonaron cánticos e insultos contra el empresario tecnológico.

La protesta tuvo lugar frente a una reciente adquisición inmobiliaria de Thiel en Buenos Aires, valuada en 12 millones de dólares , y se produjo después de que trascendiera una operación que lo vinculó de manera directa con el sector energético argentino.

Peter Thiel es un empresario e inversor estadounidense vinculado con algunas de las principales compañías del sector tecnológico. Cofundó PayPal y Palantir , fue uno de los primeros inversores de Facebook y preside el fondo de inversión Founders Fund .

Su actividad empresarial se extendió durante las últimas décadas a diferentes compañías e inversiones. Según las estimaciones de la revista Forbes incluidas en la información difundida, su patrimonio personal se acerca a los 32.000 millones de dólares , cifra que lo ubica entre las 100 personas con mayor fortuna del mundo.

Por qué protestan contra Peter Thiel

La manifestación ocurrió tras la confirmación de que Thiel adquirió el 1% de las acciones de Vista Energy por 76 millones de dólares. La compañía, conducida por Miguel Galuccio, cuenta con una fuerte presencia en el yacimiento de Vaca Muerta. La operación fue realizada a través del fondo Thiel Macro LLC y quedó informada en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), difundida por Bloomberg.

De esta manera, la compra de acciones incorporó al empresario estadounidense como inversor de Vista Energy. La noticia derivó en la protesta realizada frente a su propiedad de Palermo Chico, donde los manifestantes recurrieron a la estética de la obra de J.R.R. Tolkien para expresar su rechazo.