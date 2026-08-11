Con la camiseta argentina, científicos realizarán una protesta en el Obelisco

Este miércoles 12 de agosto , científicos , investigadores, trabajadores, estudiantes y referentes de universidades públicas y organismos tecnológicos se movilizarán en distintos puntos del país para reclamar por el financiamiento de la ciencia argentina y cuestionar las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

La jornada federal, denominada “Me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina”, tendrá como concentración central el Obelisco porteño a las 16 y contará con movilizaciones en diferentes localidades.

La convocatoria plantea que defender el desarrollo científico y tecnológico es también defender la soberanía nacional. Desde la producción de vacunas y el desarrollo industrial hasta la innovación aplicada al agro y las tecnologías destinadas a la observación de los recursos nacionales, los organizadores consideran que la ciencia constituye una herramienta estratégica para cualquier proyecto de país.

“Defender la ciencia nacional es defender el futuro de la Argentina”, es una de las consignas que atraviesa la protesta, que apunta directamente contra las políticas del Gobierno nacional y denuncia un proceso de desfinanciamiento y desmantelamiento del sistema científico y tecnológico.

Según los datos incluidos en la convocatoria, la inversión en la función Ciencia y Técnica de la Administración Pública Nacional se proyecta para 2026 en apenas el 0,140% del PBI , el nivel más bajo de la serie histórica iniciada en 1972.

El financiamiento del sector acumula además una caída real del 50,8% desde 2023. A esto se suma la pérdida de miles de puestos de trabajo entre investigadores, becarios, técnicos y trabajadores de organismos científicos, empresas tecnológicas y universidades nacionales.

Los organizadores también denuncian la disolución de organismos como el Instituto Nacional del Cáncer, el INASE, el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Medicina Tropical, además del debilitamiento de la ANMAT y los recortes de personal en el INTA.

La camiseta argentina será el símbolo elegido para la jornada. La intención de los organizadores es instalar que la investigación y el conocimiento producido en el país también forman parte de la soberanía nacional.