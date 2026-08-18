Cuenta DNI devuelve hasta $18.000 por comprar garrafas en agosto: cómo acceder

En los hogares que todavía dependen del gas envasado, afrontar el invierno implica sumar un gasto periódico que pesa sobre el presupuesto. Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI pueden aliviar parte de ese costo con una devolución aplicable tanto a la compra de garrafas como a sus recargas.

Al 18 de agosto, Banco Provincia mantiene vigente durante todos los días del mes un reintegro del 40% en los comercios adheridos. El beneficio tiene un límite unificado de $18.000 por mes y por persona, sin importar cuántas operaciones se realicen. La promoción alcanza únicamente consumos familiares y ventas minoristas, según establecen las condiciones oficiales de Banco Provincia . No hay una jornada específica para aprovecharla: puede utilizarse de lunes a domingo hasta el 31 de agosto de 2026. La entidad también aclara que la aceptación habitual de Cuenta DNI no basta por sí sola, ya que el local debe figurar expresamente dentro de la campaña.

El cálculo es sencillo. Para recibir la devolución máxima, es necesario acumular compras por $45.000 a lo largo del mes: el 40% de ese monto equivale a los $18.000 del tope. No hace falta alcanzar esa suma en una única operación. Quien gaste $20.000, por ejemplo, recuperará $8.000; con un consumo de $10.000, la acreditación será de $4.000.

Una vez agotado el cupo, las operaciones siguientes ya no generan reintegros, aunque se concreten en otro local. Gastar más de $45.000 tampoco aumenta la devolución, porque el límite reúne todas las compras realizadas por el mismo titular dentro de la red participante.

No alcanza con tener la aplicación instalada. La operación debe abonarse con dinero disponible en la cuenta mediante “Pagar QR”, un enlace de pago, “Clave DNI” en una terminal Posnet o Cuenta DNI Comercios. Al escanear el código, el usuario debe comprobar que el débito se realice desde el saldo de la cuenta. En cambio, quedan fuera las compras efectuadas desde la billetera con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjeta de débito Visa y también las transferencias. Además, el comercio debe integrar el listado habilitado por Banco Provincia, que puede consultarse en el buscador oficial de locales adheridos antes de salir de casa.

La devolución no aparece necesariamente en el momento. La entidad informa que el dinero puede acreditarse en la cuenta vinculada dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra, por lo que una operación realizada cerca de un fin de semana puede demorar varios días corridos. El porcentaje se calcula sobre el precio de contado y la promoción no puede combinarse con otros descuentos. Tampoco acceden al reintegro los clientes que registren atrasos en sus obligaciones con Banco Provincia. Guardar el comprobante y controlar los movimientos de la aplicación ayuda a seguir cada operación hasta que se concrete la acreditación.

Las condiciones que conviene revisar antes de comprar

Antes de comprar, conviene realizar tres comprobaciones rápidas: localizar una distribuidora adherida, preguntar si acepta alguno de los medios habilitados y verificar que haya saldo suficiente en la cuenta. También es útil llevar el cálculo del reintegro acumulado, especialmente si ya se utilizó la promoción durante agosto, porque el cupo no se reinicia con cada comercio ni con cada garrafa.

Con esas precauciones, el descuento puede convertirse en un alivio concreto para quienes no cuentan con conexión a la red de gas natural o utilizan envases como fuente complementaria de energía durante los meses fríos.