Cuenta DNI: fechas, monto máximo y comercios para comprar carne con 35% de ahorro

La compra de carne puede organizarse con una cuenta sencilla durante agosto. Cuenta DNI mantiene su beneficio semanal en comercios adheridos y permite recuperar parte del gasto, aunque para aprovecharlo resulta clave elegir el sábado, revisar el medio de pago y conocer el límite a partir del cual el reintegro deja de crecer.

La promoción del Banco Provincia ofrece un 35% de ahorro en carnicerías, granjas, pescaderías y frigoríficos con venta al público. Se aplica todos los sábados de agosto de 2026: los días 1, 8, 15, 22 y 29. El tope es de $6.000 por semana y por persona. Al 11 de agosto ya pasaron las dos primeras fechas, por lo que quedan tres jornadas disponibles para utilizar el beneficio durante el mes. El descuento de una fecha no utilizado no se acumula ni puede trasladarse al sábado siguiente.

El cálculo surge de dividir el reintegro máximo por el porcentaje de descuento. Para recibir los $6.000 completos, hay que realizar compras por aproximadamente $17.143 en una misma semana. Si el consumo es de $10.000, la devolución será de $3.500; si llega a $20.000, el 35% matemático sería de $7.000, pero la acreditación quedará limitada a $6.000.

Como agosto tiene cinco sábados, una persona que hubiera utilizado el tope en cada fecha podría reunir hasta $30.000 de ahorro mensual. Quienes comiencen después del 11 de agosto podrán obtener hasta $18.000 entre los tres sábados restantes, siempre que cumplan las condiciones.

No alcanza con tener instalada la aplicación. La compra debe hacerse en un comercio participante y abonarse con dinero disponible en la cuenta vinculada, mediante las funciones habilitadas por Cuenta DNI, como el pago con código QR o Clave DNI. Las transferencias, los envíos de dinero y los pagos realizados con tarjetas no se consideran consumos alcanzados.

Tampoco corresponde escanear códigos pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras, aunque el comercio los exhiba en el mostrador. El reintegro no siempre aparece de inmediato: las condiciones del banco contemplan que pueda acreditarse en los movimientos de la cuenta dentro de los diez días hábiles posteriores.

Dónde consultar las carnicerías adheridas

La promoción no incluye automáticamente a todos los negocios del rubro. Antes de comprar, conviene ingresar al buscador oficial de beneficios de Cuenta DNI, seleccionar la categoría correspondiente y verificar nombre, dirección y localidad del establecimiento. También es recomendable confirmar en la caja que el local continúa adherido y preguntar qué modalidad de cobro debe utilizarse. Esta revisión evita confundir el cartel general de la billetera con la participación efectiva en el descuento de carnicerías. El tope es unificado: contempla la suma de los consumos alcanzados realizados por la misma persona durante la semana, incluso si fueron hechos en diferentes comercios participantes.

Planificar la compra permite usar el beneficio sin gastar de más. No es necesario llegar al máximo: cualquier operación elegible recibe el 35% hasta alcanzar el límite semanal. Para quienes necesitan hacer una compra grande, el monto de referencia de $17.143 permite obtener el reintegro completo sin inmovilizar dinero adicional esperando una devolución mayor. La aplicación debe estar actualizada y la cuenta necesita saldo suficiente al momento de confirmar el pago. Después de comprar, conviene conservar el comprobante y controlar los movimientos. Si el reintegro no aparece una vez cumplido el plazo informado, el reclamo debe realizarse por los canales oficiales de Banco Provincia con los datos de la operación.