Cultura abrió concursos para elegir directores de cinco museos nacionales: cuándo comienza la inscripción y cómo anotarse

El Gobierno puso en marcha un proceso de selección abierto; la convocatoria fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Secretaría de Cultura de la Nación oficializó una convocatoria que forma parte de un proceso de selección abierto destinado a cubrir las direcciones de cinco museos nacionales. La medida quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Según informó la Presidencia de la Nación, se impulsa en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a través de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. La apertura de la inscripción fue fijada para el 24 de agosto.

Los cargos se cubrirán bajo el Régimen de Selección del Sistema Nacional de Empleo Público, que prevé concursos públicos y competitivos basados en antecedentes, capacidades y proyectos de gestión presentados por los postulantes.

Qué museos participan del concurso La medida alcanza dichos edificios: Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, Museo Histórico Nacional, Museo Casa de Ricardo Rojas, Museo Casa de Yrurtia y Museo Regional de Pintura José A. Terry

El Museo Casa de Ricardo Rojas forma parte del concurso Cómo estará integrado el comité evaluador El Comité de Selección estará conformado por Andrés Duprat y María Paula Zingoni, en representación de la jurisdicción, Héctor Ricardo Cicerchia y María Lía del Valle Munilla Lacasa, como especialistas externos y Paula Andrea Recalde Polari, en representación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.