Cuenta DNI renovó sus beneficios en agosto: todos los topes de reintegro

Cuenta DNI comenzó agosto de 2026 con una nueva tanda de descuentos pensados para aliviar los gastos cotidianos. Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia podrán acceder a reintegros en alimentos, salidas gastronómicas, productos para mascotas, garrafas, farmacias y compras realizadas en supermercados.

La principal novedad del mes es la incorporación de una promoción exclusiva en pet shops y veterinarias. El beneficio estará disponible todos los días, tanto en establecimientos adheridos de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante todo agosto, Cuenta DNI aplicará un 40% de descuento en pet shops y veterinarias, con un tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona. Para recuperar el monto máximo será necesario realizar compras por $10.000 semanales.

La promoción incluye comercios dedicados a la venta de alimentos balanceados, accesorios y otros artículos para animales, además de centros veterinarios adheridos. El listado de establecimientos participantes puede consultarse desde los canales oficiales del Banco Provincia.

Además del descuento para quienes tienen mascotas, continúan las promociones en los rubros más utilizados por los usuarios:

Los beneficios de Cuenta DNI alcanzan hasta el 40% de reintegro, aunque los topes y días cambian según cada rubro.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Para obtener la devolución completa habrá que gastar $30.000.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados, con un nuevo tope de $6.000 por persona. El límite se alcanza con compras cercanas a los $17.150.

Pet shops y veterinarias: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $4.000 por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un reintegro máximo de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes y por persona. Para recibir ese monto será necesario gastar $45.000.

Universidades, entidades educativas, eventos y clubes: 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 semanales por persona.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana. Para aprovecharlo por completo habrá que consumir $32.000.

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos, con un tope semanal de $8.000. El beneficio no incluye la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un límite mensual de $15.000. El reintegro máximo se alcanza con gastos por $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Jóvenes de 13 a 17 años: reintegro de hasta $3.000 mensuales en cargas de transporte público y celulares.

Los usuarios que tengan tarjetas de crédito del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI también podrán acceder a tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. Para aprovechar esta posibilidad, el pago debe hacerse mediante código QR desde la aplicación.

Cuenta DNI: qué descuentos habrá en supermercados

Las promociones de Cuenta DNI también alcanzan a diferentes cadenas de supermercados, aunque los porcentajes y días varían según cada empresa:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con un límite semanal de $6.000 para compras desde $30.000.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con un reintegro máximo de $20.000 por día y por persona.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope y con devolución en el momento.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con un tope semanal de $5.000 y una compra mínima de $25.000.

Josimar: 10% de descuento los miércoles, con un límite de devolución de $6.000 por semana.

Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope. El dinero se reintegra dentro de los diez días hábiles siguientes.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

Antes de pagar, es importante revisar que el comercio participe de la promoción y utilizar la modalidad indicada. La mayoría de los beneficios se aplica pagando con dinero disponible en Cuenta DNI mediante QR, Clave DNI o las terminales habilitadas, pero no alcanza a operaciones efectuadas con códigos de otras billeteras digitales.