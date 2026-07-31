Jubilados Anses: cómo aprovechar los descuentos en supermercados durante agosto

Se confirmaron los nuevos descuentos en supermercados para jubilados de Anses durante agosto. Qué cadenas participan y cuáles son las promociones.

En agosto se renuevan todos los descuentos para jubilados en los principales supermercados.

Los jubilados y pensionados vuelven a tener en agosto distintos descuentos en supermercados de todo el país. Los beneficios incluyen promociones de Anses, ofertas propias de las cadenas y reintegros extra para quienes cobran sus haberes en determinados bancos.

El programa de beneficios de Anses sigue vigente y está disponible en más de 7.000 comercios, con promociones en las principales cadenas de supermercados. Además, algunas entidades bancarias suman reintegros adicionales que permiten aumentar el ahorro en las compras de todos los días.

Todos los supermercados que tienen descuentos exclusivos para los jubilados de Anses. Anses Todos los supermercados con descuentos para jubilados en agosto Los beneficios disponibles para jubilados y pensionados son los siguientes:

Coto: 10% de ahorro para jubilados y pensionados dentro del programa de beneficios de Anses. El descuento se aplica en línea de caja, no tiene tope de reintegro y alcanza todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Carrefour: 10% de descuento los lunes, martes y miércoles para mayores de 60 años o titulares de prestaciones de Anses a través de Mi Carrefour. Tiene un tope de reintegro de $35.000 y no es acumulable con otras promociones.

Día: 10% de descuento los lunes mediante reintegro, con un tope de $2.000 por transacción. La promoción incluye todos los productos y puede acumularse con otros beneficios. También continúan las ofertas propias a través de ClubDIA y descuentos semanales.

Chango Más: 10% de descuento de lunes a domingos en sucursales participantes. Para acceder, hay que pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. El beneficio tiene un tope de $1.000 por persona y $15.000 mensual y no se acumula con otras promociones.

Jumbo, Disco y Vea: las cadenas del Grupo Cencosud continúan con un 10% de descuento de lunes a jueves en sucursales adheridas. El beneficio no tiene tope de reintegro y no se acumula con otras promociones. Además, ofrecen un 20% de ahorro en perfumería y productos de limpieza. Otros beneficios para jubilados con bancos Además de los descuentos propios de los supermercados, algunos bancos suman reintegros para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades.