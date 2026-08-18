Harry Potter vuelve a causar furor: miles de nuevos lectores y aumento en las búsquedas

A casi 30 años de la publicación de “Harry Potter y la piedra filosofal” , el universo creado por J.K. Rowling atraviesa un nuevo período de interés. La llegada de nuevos contenidos editoriales, una adaptación audiovisual en camino y el acercamiento de otra generación de lectores volvieron a colocar a la saga en el centro de las búsquedas.

Según un estudio realizado por Preply , las consultas relacionadas con los libros de Harry Potter aumentaron un 156% durante el último mes . En el mismo período, las búsquedas vinculadas con las películas registraron un incremento del 122% .

El fenómeno coincide con nuevos proyectos alrededor de la historia. Antes del estreno de la nueva serie de HBO, previsto para diciembre, se publicarán libros complementarios que ampliarán el universo de la saga y recuperarán las historias de personajes como Hagrid y Dobby .

Parte de la permanencia de la saga también está relacionada con el lenguaje construido alrededor de Hogwarts. Palabras y expresiones utilizadas por sus personajes pasaron a convertirse en códigos reconocibles entre los seguidores.

Uno de los casos más conocidos es “muggle” , término utilizado para denominar a las personas que no tienen poderes mágicos. También aparece “El-que-no-debe-ser-nombrado” (You-Know-Who), la manera en que distintos personajes evitan pronunciar el nombre de Voldemort.

Otro concepto central es “horrocrux”, el objeto que contiene un fragmento del alma de una persona y ocupa un lugar fundamental durante los últimos libros. A ellos se suma “squib”, empleado para describir a quienes nacen dentro de familias mágicas, pero no desarrollan poderes.

Harry Potter también incorporó expresiones del inglés británico. Entre ellas se encuentran “bloody hell”, utilizada para manifestar sorpresa, enojo o incredulidad, y “wotcher”, un saludo informal.

“Parte de lo que mantiene vivo a Harry Potter es su lenguaje. Como ocurre con otras grandes sagas, construye un universo con palabras y expresiones propias que generan una identidad compartida entre sus seguidores”, explicó Cristina Miguelez, especialista en lingüística de Preply.

La combinación entre términos creados específicamente para la ficción y expresiones reales del inglés británico permitió que parte de ese vocabulario trascendiera los libros y las películas.

De Hogwarts a Buenos Aires

El fenómeno también tiene presencia en Argentina, donde los seguidores de la saga encontraron distintas formas de reunirse alrededor de la historia. En Buenos Aires surgieron propuestas gastronómicas, bares, casas de té, ferias temáticas y salas de escape inspiradas en el universo mágico.

Estos espacios se suman a una comunidad que mantiene en circulación personajes, frases y referencias de la saga. El interés actual, además, ya no se limita a quienes conocieron los primeros libros desde su publicación en 1997.