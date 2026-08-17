Los fans de Harry Potter salvan la tumba de Dobby: logran desviar un cable eléctrico en Gales

Unión eléctrica en Gales debió ser rediseñada para evitar la tumba de Dobby, gracias a la rápida acción de los seguidores de Harry Potter.

Los fanáticos de Harry Potter lograron salvar la tumba simbólica de Dobby, uno de los personajes más queridos de la saga. El lugar memorial se encuentra en la playa de Freshwater West, en Pembrokeshire (Gales), sitio donde recientemente se anunció la instalación de un cable submarino que unirá la red eléctrica nacional británica con Irlanda. Sin embargo, el proyecto inicial contemplaba un pequeño e inesperado inconveniente: el trazado debía pasar justo por donde descansa el recuerdo del elfo doméstico.

En la película Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1, Dobby es enterrado en una pintoresca playa. Cuando los seguidores descubrieron la ubicación real de la filmación, convirtieron el sector en un altar de peregrinación donde suelen dejar piedras pintadas y medias junto a la famosa inscripción "Aquí yace Dobby, un elfo libre". Cabe recordar que, al tratarse de una reserva ecológicamente sensible, las autoridades ambientales piden con frecuencia que no se depositen más objetos en el lugar.

¿Se salvó la tumba de Dobby? Pese a esto, el anuncio de la obra del interconector eléctrico Greenlink encendió las alarmas de la comunidad. El director del proyecto reveló que, cuando se enteraron de que el cableado subterráneo pasaría por allí, la empresa comenzó a recibir cientos de llamadas de fanáticos indignados. Al principio, los responsables de la obra —que desconocían por completo quién era Dobby— entraron en desconcierto ante la insólita ola de reclamos.