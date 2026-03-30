Furor y gran expectativa por la serie de Harry Potter: fecha de estreno de cada capítulo y dónde se podrá ver

En los últimos días revelaron el adelanto de una producción audiovisual que promete arrasar y en esta nota te contamos cuándo estrena cada episodio.

Howards vuelve a encender sus luces con la nueva serie de Harry Potter y ya hay máxima expectativa entre los fanáticos. Con una propuesta que promete ser completamente fiel a los libros, la serie de Harry Potter y la piedra filosofal marcará el inicio de un proyecto pensado para desarrollarse durante una década.

El papel de Harry Potter estará a cargo de Dominic McLaughlin, actor escocés que se mostró muy feliz por obtener el papel. Ron Weasley y Hermione Granger no faltarán en esta producción y quienes protagonizarán a los personajes serán Arabella Stanton y Alastair Stour.

Los niños estarán acompañados por actores adultos de renombre como: John Lithgow, que actuó en Cónclave y The Crown, estará en el rol de Albus Dumbledore. Janet McTeer, de Misión Imposible, será Minerva McGonagall.

Así será la serie de Harry Potter que ya genera expectativa Furor y gran expectativa por la serie de Harry Potter: cuándo se estrena y dónde se podrá ver En cuanto a la fecha de estreno hay que decir que la primera temporada comenzará el 25 de diciembre de 2026, justo para Navidad. Hay que destacar que la producción audiovisual estaba pensada para estrenarse directamente en 2027 y pudieron adelantarla.

Dónde se estrena la primera temporada de Harry Potter La serie comenzará adaptando el primer libro de la saga, con una estructura de ocho episodios. Cada capítulo buscará profundizar en los detalles que no siempre pudieron desarrollarse en las películas, ofreciendo una experiencia más completa dentro de Hogwarts.