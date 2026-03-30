Furor y gran expectativa por la serie de Harry Potter: fecha de estreno de cada capítulo y dónde se podrá ver
En los últimos días revelaron el adelanto de una producción audiovisual que promete arrasar y en esta nota te contamos cuándo estrena cada episodio.
Howards vuelve a encender sus luces con la nueva serie de Harry Potter y ya hay máxima expectativa entre los fanáticos. Con una propuesta que promete ser completamente fiel a los libros, la serie de Harry Potter y la piedra filosofal marcará el inicio de un proyecto pensado para desarrollarse durante una década.
El papel de Harry Potter estará a cargo de Dominic McLaughlin, actor escocés que se mostró muy feliz por obtener el papel. Ron Weasley y Hermione Granger no faltarán en esta producción y quienes protagonizarán a los personajes serán Arabella Stanton y Alastair Stour.
Los niños estarán acompañados por actores adultos de renombre como: John Lithgow, que actuó en Cónclave y The Crown, estará en el rol de Albus Dumbledore. Janet McTeer, de Misión Imposible, será Minerva McGonagall.
Así será la serie de Harry Potter que ya genera expectativa
En cuanto a la fecha de estreno hay que decir que la primera temporada comenzará el 25 de diciembre de 2026, justo para Navidad. Hay que destacar que la producción audiovisual estaba pensada para estrenarse directamente en 2027 y pudieron adelantarla.
Dónde se estrena la primera temporada de Harry Potter
La serie comenzará adaptando el primer libro de la saga, con una estructura de ocho episodios. Cada capítulo buscará profundizar en los detalles que no siempre pudieron desarrollarse en las películas, ofreciendo una experiencia más completa dentro de Hogwarts.
La plataforma encargada será HBO Max y desde el servicio de streaming tomaron la decisión de estrenar un capítulo por semana. De esta manera los próximo capítulos post estreno quedarán de esta manera:
El día 3 de enero de 2027 se habilitará el capítulo dos, el 10 de enero los fans podrán ver el capítulo, el episodio cuatro estará disponible el 17 de enero, el episodio cinco estrena el 24 de enero. Mientras que el capítulo seis los fans lo podrán disfrutar a partir del 31 y de enero y el capítulo siete y ocho se estrenarán los días siete y catorce de febrero respectivamente.