HBO presentó el primer adelanto de la serie de Harry Potter y confirmó la ansiada fecha de estreno

Lo que hasta hace poco era un proyecto rodeado de misterio y debate en las redes sociales, acaba de materializarse de la forma más maravillosa posible. Este miércoles, HBO hizo estallar internet al liberar el primer tráiler oficial de la nueva serie de Harry Potter .

Lejos de apelar solo a la nostalgia de las películas de Daniel Radcliffe, esta superproducción promete ser un reinicio total de la historia que marcó a toda una generación, con el objetivo de profundizar mucho más en los libros originales.

El mayor desafío de esta tira era presentar a los herederos de los icónicos personajes, y el adelanto no se guardó nada. El mismísimo "trío de oro" hace su debut en pantalla: el joven actor Dominic McLaughlin tiene la dura tarea de ponerse los anteojos de Harry , acompañado por Arabella Stanton como la brillante Hermione Granger y Alastair Stout dándole vida a Ron Weasley.

Pero los chicos no están solos. La producción armó un elenco de pesos pesados para bancar la parada mágica: el galardonado John Lithgow tomará la batuta como Albus Dumbledore, mientras que Nick Frost (Shaun of the Dead) se pondrá el gigante abrigo de pieles para interpretar al entrañable guardabosques, Rubeus Hagrid.

El teaser juega fuerte con la memoria emotiva de los potterheads. Las imágenes nos devuelven al punto de partida exacto: el encierro y las condiciones precarias en la famosa alacena bajo la escalera en la casa de los Dursley. El tráiler no escatima en mostrar los abusos de su primo Dudley y la frialdad de la tía Petunia, remarcándole a Harry que "no es especial".

Sin embargo, el tono cambia rotundamente cuando la carta de Hogwarts entra en escena y le abre la puerta al mundo mágico. El montaje acelera y regala pantallazos calcados de la primera novela: El imponente cruce por el andén 9¾ y el Expreso de Hogwarts, el primer encuentro del trío protagónico en los vagones del tren, el deslumbrante Gran Comedor durante la tensión de la ceremonia del Sombrero Seleccionador y los primeros vistazos a personajes clave en la trama como Draco Malfoy, el misterioso fabricante de varitas Ollivander y la figura de Severus Snape.

Fecha de estreno

Embed - HBO presentó el primer adelanto de la serie de Harry Potter y confirmó la ansiada fecha de estreno

Junto con el bombardeo de imágenes y la banda sonora que eriza la piel, HBO confirmó la noticia que todos querían leer: la primera temporada, que adaptará de forma sumamente fiel el primer año de Harry en el colegio de magia y hechicería, verá la luz en Navidad de 2026.

La cuenta regresiva ya empezó, y aunque llenar los zapatos de la saga cinematográfica es una misión digna de un encantamiento poderoso, este primer vistazo deja en claro que HBO puso toda la carne al asador para que el regreso a Hogwarts sea el evento televisivo de la década.