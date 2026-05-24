La serie de 8 episodios que arranca con un asesinato y puede atraparte este domingo a la tarde
La miniserie policial de HBO Max disponible este domingo te atrapará con su trama de crimen en Nueva York y la duda que la atraviesa.
Hay series policiales que buscan impactar desde el primer minuto y otras que avanzan con más calma, pero consiguen dejar una sensación mucho más inquietante. En ese grupo entra The Night Of, una serie que toma un crimen en Nueva York y lo convierte en una historia atravesada por la duda, la presión judicial y todo lo que puede cambiar en cuestión de horas.
The Night Of: un crimen que redefine la intriga
La trama sigue a Naz Khan, un estudiante universitario que, después de salir una noche, despierta junto al cuerpo de una joven asesinada. A partir de ese momento, la serie se mete de lleno en las consecuencias del caso y en la forma en que su vida empieza a desmoronarse mientras intenta entender qué ocurrió realmente. Más que apoyarse solo en el misterio del crimen, la historia se abre hacia el funcionamiento del sistema judicial y hacia el peso que tiene una acusación de ese tipo sobre alguien que queda atrapado desde el inicio.
Uno de los puntos más fuertes de The Night Of está en cómo construye tensión sin necesidad de exagerar. La serie no trabaja únicamente con la pregunta de quién mató a la víctima, sino también con el recorrido del acusado, su familia, su defensa y las distintas capas de una investigación que nunca se presenta como simple. Ese enfoque le da una densidad distinta y hace que funcione no solo como thriller, sino también como drama.
También suma mucho su formato. Son 8 episodios, una extensión que la vuelve ideal para avanzar durante un fin de semana o para encarar de a poco sin sentir que se convierte en una serie interminable. La historia encuentra un ritmo muy firme y va profundizando el conflicto a medida que el caso se complica y deja ver que el verdadero centro del relato está en todo lo que rodea al crimen.
A eso se agrega un elenco sólido, con Riz Ahmed y John Turturro al frente, en una miniserie creada por Richard Price y Steven Zaillian. La serie fue emitida originalmente por HBO y hoy está disponible en HBO Max, donde sigue apareciendo como una muy buena opción para quienes buscan una historia policial seria, absorbente y muy bien actuada.
Para un domingo a la tarde, The Night Of funciona especialmente bien porque tiene el tipo de arranque que invita a seguir y un clima que no afloja. No necesita grandes artificios para enganchar: le alcanza con una premisa fuerte, un caso inquietante y una serie de decisiones que vuelven cada episodio más pesado que el anterior.