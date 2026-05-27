¡Volvieron los Wachiturros! Trueno invitó a uno de los integrantes a los Premios Gardel: el video

La gala de los Premios Gardel representa el espacio de máxima distinción para la industria discográfica local. En la edición celebrada este 26 de mayo en las instalaciones del Teatro Coliseo, bajo la organización de CAPIF, el universo de la música nacional se congregó para galardonar a los proyectos más destacados del último año.

Simón Gaete fue quien dio el presente de Los Wachiturros en los Gardel.

Los Wachiturros, en el centro de la escena

Si bien el joven Milo J se posicionó como el máximo laureado de la velada, Trueno logró adueñarse de las miradas y los comentarios del público debido a una propuesta performática de enorme impacto.

El rapero consolidó su liderazgo en las categorías de su especialidad al cosechar cuatro distinciones fundamentales para su trayectoria. Trueno se impuso en el rubro de Mejor Álbum de Hip Hop / Rap gracias a EUB Deluxe, y se alzó con la estatuilla a Mejor Álbum en Vivo por su trabajo Red Bull Symphonic. Asimismo, la sociedad artística que conformó con Milo J dio sus frutos al conquistar los premios a Mejor Canción de Hip Hop / Rap y Mejor Colaboración Urbana por la composición titulada “Gil”.

Simón de los Wachiturros se presentó con Trueno en los Gardel.

Sin embargo, el instante que definió su participación en la ceremonia no estuvo vinculado a las estatuillas, sino a lo que ocurrió sobre las tablas del teatro.

Al momento de realizar su presentación en vivo, Trueno diseñó un potente tributo a las expresiones musicales de las barriadas argentinas. En medio de su show, el cantante provocó la ovación unánime del auditorio al invitar a escena a Simón Gaete, integrante de la emblemática agrupación de cumbia Los Wachiturros, para interpretar en conjunto su nuevo hit titulado “Turrazo”.

premios gardel trueno Uno de los premios Gardel que ganó Trueno. Instagram @premiosgardel

La sorpresiva fusión desató el baile generalizado entre los asistentes y se replicó de manera inmediata en las plataformas digitales mediante clips compartidos por los usuarios. Este cruce de estilos ya había tenido un antecedente de visibilidad internacional semanas atrás.

La previa de Simón y Trueno para los Premios Gardel.

El músico de La Boca concretó un gran debut en la televisión norteamericana al presentarse en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, espacio donde interpretó este mismo lanzamiento utilizando un sample característico de Los Wachiturros y portando una vestimenta con reclamos hacia las estructuras de la industria tradicional.