Trueno se olvidó de Nicki Nicole y apostó al amor: quién es la famosa modelo española que conquistó su corazón

El artista compartió imágenes en sus redes sociales junto a la joven y revolucionó las redes sociales. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Trueno y Nicki Nicole fueron durante varios días tema de debate en las diferentes redes sociales luego de que meses atrás los vincularon románticamente tras su separación. Lo cierto es que todo esto quedó atrás, luego de que la artista hizo oficial su romance con Lamine Yamal, futbolista del Barcelona de España.

Pero en las últimas horas, el cantante argentino no quiso ser menos y también compartió fotos con una modelo española que conquistó su corazón y con quien estaría comenzando una hermosa relación sentimental, olvidándose de esta manera de Nicki.

Se trata nada más ni nada menos que de Teresa Prettel, quien compartió las vacaciones con el artista. En un posteo de Instagram, Trueno comentó: "Una siesta y volvemos", junto a un carretel de imágenes, y lo que llamó la atención, fue que en la primera foto aparecían unas piernas y en ese momento todos comenzaron a especular.

Teresa Prettel, la modelo que conquistó el corazón de Trueno.

Posteriormente a este posteo, Trueno finalmente dio a conocer el rostro de la chica que conquistó su corazón y por quien apostó nuevamente al amor. En sus historias de Instagram se los puede ver en un vehículo muy sonrientes y disfrutando del momento juntos.