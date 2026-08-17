Por qué todos recomiendan echar hielo y sal en el inodoro

La acumulación de sarro y manchas en la taza del inodoro es uno de los dolores de cabeza más habituales en la limpieza . Aunque existen infinidad de desincrustantes comerciales, cada vez más personas recurren a alternativas caseras económicas para evitar el uso de desinfectantes agresivos.

La combinación de sal y hielo ha cobrado popularidad por su sorprendente efectividad para aflojar la mugre adherida.

La sal gruesa actúa como un exfoliante suave que raya y desintegra las incrustaciones de mineral sin dañar el esmalte de la cerámica.

Adiós al sarro con la sal y el hielo.

En tanto, los cubos de hielo ablandan los residuos por el frío y, al desplazarse, generan una fricción que ayuda a desprender la suciedad más dura del fondo.

Esta mezcla contribuye a refrescar la superficie antes del cepillado habitual.

Paso a paso

Verter una taza de cubos de hielo en el fondo de la taza del inodoro. Añadir inmediatamente de dos a tres cucharadas de sal gruesa sobre el hielo.

Dejar actuar la mezcla entre 5 y 10 minutos para que el frío y el mineral ablanden las acumulaciones.

Fregar con la escobilla o cepillo de baño de manera regular y tirar de la cadena.

Los especialistas en mantenimiento del hogar sugieren repetir este procedimiento una vez a la semana como un hábito preventivo. Si bien no reemplaza una desinfección profunda periódica, funciona como un excelente complemento para mantener el sanitario impecable con mínimo esfuerzo.