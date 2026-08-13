El secreto para quitar el círculo de sarro del inodoro

El círculo de sarro que se acumula en la taza del inodoro no es más que la cristalización de minerales como el calcio y el magnesio, presentes de forma natural en el agua corriente. Sin embargo, existe una manera de erradicarlo.

Frente a la tentación de recurrir a productos comerciales abrasivos, existen alternativas caseras avaladas por organismos oficiales. Sin embargo, su eficacia y seguridad dependen enteramente de usarlas de forma individual.

Tanto la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como el Departamento de Ecología de Washington identifican al bicarbonato de sodio y al vinagre blanco como opciones eficientes para deshacerse de las manchas minerales:

En el caso del bicarbonato de sodio, se recomienda espolvorear directamente en el interior de la taza, sumar unas gotas de jabón líquido para platos (evitando detergentes convencionales) y frotar con la escobilla. Para las superficies externas, basta con repasar con un paño humedecido con bicarbonato.

Este método actúa mediante fricción controlada sin rayar la porcelana y ayuda a neutralizar los malos olores. Enjuagar bien con abundante agua para evitar que quede una película opaca sobre la loza.

En el caso del vinagre, se aconseja rociar el producto concentrado sobre las incrustaciones, dejar actuar unos minutos, cepillar la superficie y accionar la descarga de agua. El ácido acético reacciona químicamente con el carbonato de calcio del sarro, ablandándolo y facilitando su remoción.

Un error habitual es mezclar estos ingredientes buscando un efecto potenciado. Instituciones académicas como la UNAM advierten sobre los riesgos de esta práctica. Al combinar un ácido con una base, los componentes se neutralizan entre sí. La efervescencia resultante genera agua y acetato de sodio, una solución salina que carece por completo de propiedades limpiadoras.

En cuanto a la combinación con lavandina, mezclar cloro con vinagre o bicarbonato puede liberar gases tóxicos altamente irritantes para las vías respiratorias.