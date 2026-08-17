La IA ya cambia la forma de mirar televisión: las 5 funciones del Smart TV que sorprenden

El televisor dejó de ser una pantalla que simplemente reproduce lo que recibe. En los modelos compatibles más recientes, la inteligencia artificial analiza cada escena, escucha el ambiente y aprende preferencias para ajustar la experiencia en tiempo real. El cambio se percibe en películas antiguas, partidos, diálogos difíciles y hasta en la manera de buscar contenido.

El avance, sin embargo, no es uniforme. La experiencia que impulsa Samsung bajo el nombre Vision AI está disponible en equipos seleccionados y cambia según el modelo, el año y el mercado. En la Argentina, la compañía la vincula con televisores Neo QLED, OLED, QLED 2025 —excepto Q6F— y The Frame, aunque aclara que no todas las herramientas funcionan en todos los dispositivos. Por eso, una misma denominación comercial puede incluir prestaciones diferentes entre una pantalla de entrada y otra de alta gama, según detalla el sitio oficial de Samsung Argentina .

La primera función es el reescalado con IA: el procesador examina imágenes comprimidas o de baja resolución y reconstruye detalles para acercarlas a 4K u 8K, según el equipo. No convierte mágicamente un archivo deficiente en una producción nativa de máxima calidad, pero puede limpiar bordes, reducir ruido y aportar nitidez. El efecto resulta más visible en señales de cable, transmisiones deportivas y contenidos antiguos que no fueron grabados para las pantallas actuales. Las versiones más avanzadas quedan reservadas para determinadas gamas.

La segunda herramienta trabaja sobre el color y la profundidad. AI Color Booster ajusta tonos y saturación escena por escena, mientras Real Depth Enhancer modifica el contraste del primer plano para separar mejor figuras y fondos. La tercera es AI Customization Mode, que reconoce si se está reproduciendo una película, una serie o una animación y adapta brillo, contraste y color a las preferencias guardadas. Son tecnologías incluidas en el paquete de funciones presentado por la compañía para sus televisores Samsung Vision AI .

La cuarta función apunta a uno de los problemas más habituales: las conversaciones que quedan tapadas por la música, los efectos o el ruido de la casa. Adaptive Sound Pro analiza el contenido y las condiciones de la habitación, mientras Active Voice Amplifier Pro identifica interferencias ambientales y refuerza las voces.

El sistema puede modificar automáticamente la mezcla de audio sin obligar al usuario a alternar manualmente entre distintos modos. La disponibilidad depende del modelo, y las variantes más completas suelen estar concentradas en los televisores prémium.

Un televisor que también responde preguntas

La quinta función amplía el papel de la pantalla. Vision AI Companion permite formular preguntas en lenguaje cotidiano, pedir recomendaciones o consultar información relacionada con lo que aparece en el televisor. La propuesta global de Samsung para 2026 incorporó respuestas contextuales y servicios como Bixby, Copilot, Gemini y Perplexity. También presentó herramientas deportivas como AI Soccer Mode Pro y AI Sound Controller Pro, capaces de modificar la presencia del relato, la música o el sonido del público. Samsung advierte que la disponibilidad varía según el mercado, el idioma y el modelo, y que las respuestas generadas no siempre serán exactas.

Antes de elegir un Smart TV por la etiqueta “con IA”, conviene revisar su ficha técnica. Algunas opciones necesitan internet, una cuenta Samsung o un control compatible. Fuera de estas cinco funciones, también aparecen fondos generativos, integración con SmartThings y actualizaciones de Tizen durante un máximo de siete años en determinados equipos. AI Energy Mode, por su parte, regula el brillo según la luz y la escena para reducir el consumo, mientras Knox protege los servicios conectados. La transformación es concreta, pero su verdadero alcance dependerá de qué prestaciones estén habilitadas en cada país y de cómo respondan durante el uso cotidiano.