Cuánto cuesta un televisor Samsung QLED de 65 pulgadas en agosto de 2026

La búsqueda de una pantalla grande para el living suele empezar por el tamaño, pero termina definiéndose entre el precio, la tecnología del panel y las facilidades de pago. En agosto de 2026, Samsung mantiene una oferta amplia de televisores de 65 pulgadas y el QLED Q6F aparece como una de sus alternativas de entrada al segmento 4K.

La tienda oficial de la compañía muestra siete productos de ese tamaño, con valores que van desde $1.364.999 hasta $4.499.999, según la línea y el equipamiento. Dentro de esa variedad, el QLED 4K Q6F, identificado con el código QN65Q6FAAGCZB, figura a $1.449.999. El dato actualiza referencias anteriores cercanas a $1.100.000 y confirma que no existe un único precio para “un Samsung de 65 pulgadas”: la diferencia entre un Crystal UHD, un QLED, un Neo QLED, un OLED o The Frame puede superar varios millones de pesos. El catálogo permite filtrar las opciones por tecnología, servicio y formato de instalación antes de comparar. Catálogo oficial de Samsung Argentina .

El Q6F tiene un precio de lista de $1.699.999 y se publica con una rebaja del 15%, que lo deja en $1.449.999. En valores nominales, el ahorro informado alcanza los $250.000. Samsung Shop también ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados.

Si el monto se dividiera en doce pagos iguales, cada cuota rondaría los $120.833, aunque la cifra definitiva depende de la entidad, la tarjeta aceptada y las condiciones vigentes al concretar la operación. Las promociones pueden cambiar y la disponibilidad merece una revisión adicional: la ficha técnica de Samsung marca el producto sin stock, mientras que la tienda mantiene visible la oferta comercial. Oferta oficial del Samsung Q6F .

El modelo utiliza un panel QLED con resolución 4K de 3.840 por 2.160 píxeles y tecnología Quantum Dot, diseñada para conservar el volumen de color en diferentes niveles de brillo. Incorpora el procesador Q4 Lite, escalado de contenidos a 4K, Quantum HDR, HDR10+, UHD Dimming y Motion Xcelerator. Su frecuencia de actualización es de 50 Hz, un punto que conviene considerar si el uso principal serán videojuegos competitivos o contenidos deportivos de movimiento rápido. El sistema operativo es Tizen y Samsung promete actualizaciones durante siete años para esta generación. El equipo tiene diseño MetalStream, bisel delgado en tres lados y clasificación energética C.

En conectividad, el Q6F incluye tres entradas HDMI compatibles con señal 4K a 60 Hz, un puerto USB-A, Ethernet, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.3. También incorpora eARC, AirPlay, Bixby y SmartThings para vincular otros equipos del hogar. El apartado de videojuegos suma modo automático de baja latencia, VRR y HGiG. En sonido ofrece 20 vatios distribuidos en dos canales, Adaptive Sound, OTS Lite y Q-Symphony, una función que permite combinar los parlantes del televisor con determinadas barras de sonido Samsung compatibles. El sistema agrega Samsung Knox para seguridad, control rápido desde el celular y acceso centralizado a aplicaciones y servicios de streaming. Especificaciones oficiales del Q6F.

Qué revisar antes de comprarlo

Antes de decidir la compra, no alcanza con comparar el descuento. Una pantalla de 65 pulgadas mide alrededor de 163 centímetros en diagonal y Samsung recomienda una distancia de visualización cercana a los dos metros. También conviene revisar las medidas del mueble, el espacio para las patas, el tipo de soporte de pared y la cantidad de conexiones necesarias.

Quienes buscan jugar a tasas superiores a 60 cuadros por segundo deberían contrastar este modelo con líneas de mayor frecuencia. En precio, la referencia oficial de agosto para este QLED es $1.449.999, pero el catálogo completo cubre un rango mucho mayor. Por eso, verificar stock, costo de envío, garantía y financiación en el momento del pago resulta tan importante como elegir la tecnología de imagen.