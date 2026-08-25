Un derrame cloacal brota en Godoy Cruz y atormenta a vecinos y comerciantes

El agua turbia brota desde la calle y corre por la zona, mientras el fuerte olor se convirtió en una molestia diaria para quienes viven y trabajan allí. El problema que se relata tiene su epicentro en Paso de los Andes y Lorenzo Armani de Godoy Cruz .

Allí, los comerciantes aseguran que la situación lleva más de un mes y que, pese a los reclamos, todavía no encuentran una solución definitiva. MDZ estuvo en el lugar y pudo constatar el hedor que se siente en las inmediaciones, además del líquido de color grisáceo que aparece sobre la calzada.

Antonio Gutiérrez, uno de los comerciantes de la zona, contó que llevan semanas haciendo reclamos ante la Municipalidad. Según explicó, personal municipal se acercó al lugar, pero el problema continúa y el olor se vuelve particularmente difícil de soportar.

“Hace un mes que está”, contó Gutiérrez. El comerciante aseguró que tanto vecinos como negocios realizaron distintos reclamos y que incluso hubo recorridas de personal municipal, aunque hasta el momento no recibieron una explicación concreta sobre el origen del problema.

El derrame afecta a una zona comercial de Godoy Cruz y genera fuertes olores. Los vecinos aseguran que hicieron varios reclamos.

Otro de los comerciantes, Daniel, explicó que realizó un reclamo a fines de junio por la situación. Según relató, el inconveniente se vuelve todavía más evidente durante los días de semana, cuando aumenta el tránsito y el líquido vuelve a aflorar con mayor intensidad.

El comerciante también contó que los vecinos se organizaron y realizaron una presentación ante el Dircas, donde juntaron firmas y entregaron documentación sobre los reclamos realizados. Según su relato, personal del organismo llegó al lugar, tomó fotografías y les informó que se intimaría a Aysam para que actuara sobre el problema.

El derrame también habría afectado a una vivienda

El derrame genera un fuerte olor en la zona de Paso de los Andes y Armani. Vecinos aseguran que los reclamos llevan más de un mes. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La situación no quedaría solamente sobre la calle. Otro comerciante de la zona relató a MDZ que, a la vuelta del epicentro del derrame, sobre Chacabuco, una vivienda habría sufrido el retorno de lo que estaba circulando por la red cloacal.

Según explicaron, el líquido comenzó a brotar desde esa propiedad hacia la calle, lo que habría agravado todavía más el problema.

Mientras tanto, quienes tienen sus comercios en Paso de los Andes deben convivir diariamente con el olor. Uno de los vecinos contó que incluso una trabajadora de un negocio ubicado enfrente tuvo que cerrar las puertas cuando el viento llevaba el olor hacia el local.

La respuesta de Aysam sobre el problema

Una obstrucción en la colectora provoca el problema en Paso de los Andes y Armani. Aysam aseguró que realizará trabajos de desobstrucción. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ante la situación, MDZ consultó a Aysam, desde donde confirmaron que se realizó una verificación en la zona de Paso de los Andes y Armani. La empresa informó que encontró una obstrucción que afecta parcialmente el escurrimiento del colector.

Según explicaron, actualmente no se registran desbordes en el sector como consecuencia de las tareas de control, mantenimiento y manejo operativo que realiza el personal de Aysam. Sin embargo, reconocieron que la obstrucción requiere una intervención específica.

La empresa señaló que se programará un trabajo sobre el colector para eliminar la obstrucción y retirar los materiales acumulados. El objetivo, indicaron, es recuperar las condiciones adecuadas de funcionamiento de la red y evitar que el problema continúe afectando a los vecinos y comerciantes de la zona.

La explicación de Aysam aporta una primera respuesta sobre el origen del inconveniente, aunque los comerciantes consultados por MDZ esperan que los trabajos se concreten cuanto antes. Mientras tanto, el derrame ha marcado la rutina de quienes transitan y trabajan sobre ese tramo de Paso de los Andes en Godoy Cruz.