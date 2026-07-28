La decisión de Germán Pezzella tras el pedido del plantel de River para que lo reincorporen al equipo

Luego de que los referentes intercedieran ante la dirigencia para que vuelva a entrenarse con el plantel profesional, Germán Pezzella ya tomó una postura.

Germán Pezzella ya tomó una postura sobre su futuro deportivo y no tiene pensado dar marcha atrás.

La situación de Germán Pezzella en River parece haber llegado a un punto sin retorno. Aunque varios integrantes del plantel profesional le hicieron saber a la dirigencia su deseo de que el defensor sea reincorporado al grupo principal, el campeón del mundo considera que la decisión deportiva ya está tomada y no contempla un regreso a la dinámica habitual del equipo.

Tal como se conoció en las últimas horas, algunos referentes del vestuario se movieron internamente para intentar revertir la situación de Pezzella, uno de los 15 futbolistas que fueron apartados del proyecto deportivo y enviados a entrenarse en el predio de Cantilo. El respaldo de sus compañeros fue total, especialmente por el peso específico que tiene dentro del grupo y por su liderazgo puertas adentro.

Pezzella no volverá al grupo de River pese al respaldo de sus compañeros La situación de los futbolistas que fueron borrados por River sigue generando polémica. Maxi Salas / Instagram Sin embargo, según pudo reconstruir MDZ a partir de fuentes cercanas a la situación, el defensor entiende que se trata de una etapa terminada. Más allá del gesto del plantel, no tiene previsto solicitar una nueva oportunidad ni forzar una reunión para modificar la postura adoptada por el cuerpo técnico y la dirigencia. Su prioridad pasa por encontrar una salida que conforme a todas las partes.

Pezzella fue uno de los nombres que más sorpresa generó dentro de la lista de futbolistas marginados. Su experiencia, su trayectoria en la Selección argentina y su identificación con River hicieron que la noticia provocara impacto tanto en el plantel como entre los hinchas. Aun así, el zaguero optó por mantener un perfil bajo y evitar cualquier conflicto público mientras analiza propuestas para continuar su carrera.