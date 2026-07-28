La Confederación Mendocina de Deportes rechazó la reforma de la Ley del Deporte y pidió frenar el proyecto

La reforma de la Ley Provincial del Deporte comenzó a generar sus primeras resistencias. La Confederación Mendocina de Deportes (Co.Me.De.), entidad que nuclea a más de 30 federaciones y asociaciones de la provincia, expresó públicamente su rechazo al proyecto que actualmente se debate en la Legislatura y cuestionó algunos de los cambios propuestos por el Ejecutivo.

El presidente de la Confederación, Humberto Pagano , sostuvo que la iniciativa desarma herramientas que fueron desarrolladas durante años gracias al trabajo y la inversión de las propias instituciones deportivas, sin un aporte económico significativo del Estado.

"Nos preocupa que se quiera modificar una ley que llevó mucho tiempo construir sin escuchar a quienes trabajamos todos los días en el deporte mendocino", manifestó el dirigente.

La credencial deportiva, en el centro del debate

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la eliminación del Documento de Identidad Deportiva (DID) , una herramienta creada por la Ley del Deporte que permite registrar a los deportistas federados de la provincia.

El presidente de la Co.Me.De se opone a la derogación del D.I.D.

Desde la Confederación sostienen que ese sistema demandó años de desarrollo e inversión y consideran que su eliminación representa un retroceso para la organización del deporte mendocino.

Según Pagano, el proyecto no solo modifica aspectos administrativos, sino que también afecta el trabajo que realizan diariamente las federaciones y asociaciones.

Falta de diálogo

Otro de los puntos que cuestionó la conducción de la Co.Me.De. fue la escasa participación de las entidades deportivas durante la elaboración del proyecto.

La Confederación aseguró que no existió una instancia de diálogo profundo con la Subsecretaría de Deportes y reclamó que cualquier modificación a la ley sea consensuada con quienes integran el sistema deportivo provincial.

"Las instituciones son las que sostienen el deporte todos los días. Merecen ser escuchadas antes de avanzar con cambios de esta magnitud", remarcaron.

Un pedido a la Legislatura

Mientras el proyecto continúa su tratamiento legislativo, desde la Confederación solicitaron que los legisladores analicen el impacto que podrían tener las modificaciones y preserven aquellas herramientas que consideran fundamentales para el funcionamiento del deporte federado.

La discusión recién comienza y promete abrir un debate entre el Gobierno provincial, las federaciones y las asociaciones deportivas sobre cuál debe ser el futuro de una ley que regula el deporte mendocino desde hace casi tres décadas.