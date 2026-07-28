¿La Copa del Mundo en manos de privados?: la idea de Infantino vinculada a Donald Trump y la dura advertencia de la UEFA

Ya pasó poco más de una semana desde la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, marcada por las teorías conspirativas que surgieron alrededor del resultado y por las polémicas que atravesaron la Copa del Mundo . Una de ellas tuvo como protagonista a Gianni Infantino y volvió a tomar fuerza en las últimas horas, cuando se conoció la intención del presidente de la FIFA de abrir parte del negocio de la competición a inversores privados. La propuesta provocó una contundente respuesta de la UEFA .

La disputa por el poder promete intensificarse de aquí al 18 de marzo de 2027, fecha de las próximas elecciones en la FIFA. Mientras Infantino buscará la reelección, la confederación europea analiza impulsar a un candidato conservador para disputarle la presidencia. Además, la UEFA ya se mostró en contra de varios de los reglamentos y cambios implementados durante el último Mundial.

Dentro de los nuevos proyectos impulsados por Infantino, The Times reveló en las últimas horas una de las posibilidades que evalúa la FIFA. El organismo anunció que pretende ampliar a más de 10.000 millones de dólares la “financiación para el desarrollo del fútbol” y permitir la participación de inversores privados en una nueva iniciativa.

La entidad señaló que “invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias, sin control alguno”. Thrive Eternal sería el grupo encargado de liderar la propuesta. Se trata de una firma estadounidense de capital de riesgo fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, como parte de este plan de inversión privada vinculado con la Copa del Mundo, el propio Gianni Infantino se convertiría en una suerte de “comisario” de la nueva empresa que administraría el torneo.

El fuerte comunicado de la UEFA

En la vereda opuesta aparece la UEFA, que volvió a marcar distancia de las ideas “innovadoras” de Infantino. La entidad europea ya había anticipado, por ejemplo, que no aplicaría en sus competiciones las mismas reglas estrenadas durante el Mundial, a diferencia del fútbol argentino, que sí decidió implementarlas.

X/@UEFA

Esta vez, la UEFA difundió un duro comunicado para cuestionar la propuesta: “Esto cruza una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma con la máxima seriedad. Y también debería hacerlo cada Asociación Nacional de Fútbol”, expresó.

“Lo mismo debe hacer cada una de las partes involucradas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todas las personas que se preocupan por el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente cuando no existe ninguna transparencia sobre quién obtiene un beneficio económico”, agregó.

Finalmente, el organismo europeo cerró con una contundente advertencia: “Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”.