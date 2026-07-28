La insólita promesa que cumplió Marc Cucurella tras ganar la Copa del Mundo con España

Tras la conquista de España en el Mundial, Marc Cucurella fue hasta un estudio de tatuajes y selló para siempre una de las promesas más curiosas de la Copa.

Marc Cucurella cumplió con una de las promesas más llamativas que dejó el Mundial 2026. Tras la consagración de España frente a la Selección argentina en la final disputada en Nueva Jersey, el lateral del Chelsea se tatuó la imagen de Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo y compartió el resultado en sus redes sociales con una frase contundente: "Promesa cumplida".

Cucurella se tatuó a Luis de la Fuente con la Copa del Mundo Las promesas se cumplen pic.twitter.com/29m67fM0xA — Marc Cucurella (@cucurella3) July 28, 2026 La historia había comenzado meses antes del torneo. En una entrevista con el programa El Partidazo de COPE, el defensor aseguró que si España conseguía el título mundial se tatuaría el rostro de su entrenador. "Si ganamos el Mundial, me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo", había dicho entonces.

Con España avanzando ronda tras ronda y acercándose al objetivo, aquellas declaraciones volvieron a viralizarse. Finalmente, el equipo de De la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la final gracias al gol de Ferran Torres en el alargue y el desafío quedó pendiente de cumplimiento.

Cucurella ya lleva para siempre a su entrenador en la piel. @cucurella3 Luego de la consagración, Cucurella ya había adelantado que no pensaba esquivar la apuesta. "Tengo que pensar a ver dónde me lo pongo. También me preguntarán entonces, tendrá que ser un sitio visible", había explicado entre risas. Días después mostró el resultado: un tatuaje con la figura del seleccionador español levantando la Copa del Mundo.

Cuál fue la reacción de Luis de la Fuente tras la promesa de Cucurella Luis de la Fuente también se había referido al tema antes de que el jugador pasara por la aguja. Fiel a su estilo, respondió con humor: "Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa, hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo". Finalmente, Cucurella le dio la razón y convirtió aquella apuesta en uno de los recuerdos más curiosos de la histórica conquista española.