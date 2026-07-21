La cábala secreta que un futbolista de España repitió 16 años después y volvió a darle un Mundial

Un campeón del mundo en 2010 reveló el ritual que realizó en Sudáfrica y que un jugador de España repitió antes de la final ante la Selección argentina.

Un futbolista de España cumplió con una cábala que comenzó en Sudáfrica 2010 y que terminó con el título en 2026.

España volvió a tocar el cielo con las manos en el Mundial 2026, pero detrás de la conquista ante Argentina apareció una historia que pocos conocían y que ahora recorre el mundo. Apenas consumado el título, Joan Capdevila destapó una cábala que permanecía guardada desde Sudáfrica 2010 y que, según contó, volvió a darle resultado a la Roja.

El exlateral izquierdo, campeón del mundo hace 16 años, reveló que antes de aquella histórica final había enterrado una moneda en el césped como ritual de buena suerte. Esta vez, tras lograr viajar a Nueva York luego de resolver los problemas con su visa, decidió pasarle la tradición a Marc Cucurella, quien aceptó el desafío en la previa del duelo decisivo frente a la Selección argentina.

“En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!”, escribió Capdevila en su cuenta de X, revelando el secreto apenas terminada la final en el MetLife Stadium.

La cábala de Capdevila que Marc Cucurella cumplió en la previa de la final Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026 La confesión vino acompañada de un video que rápidamente se hizo viral. Allí se puede ver al defensor español caminando hacia su posición antes del inicio del encuentro, sacar una moneda que llevaba escondida en la media, agacharse y enterrarla discretamente sobre el campo de juego, sin que casi nadie advirtiera el gesto.