River cayó en la definición por penales ante Independiente Santa Fe y quedó afuera de la Sudamericana

River volvió a quedar en el centro de las críticas tras desperdiciar la ventaja ante Independiente Santa Fe y sufrir el empate sobre el final. Luego, cayó 8-7 en los penales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana . La derrota profundiza la crisis del equipo y pone en duda la continuidad de Eduardo “Chacho” Coudet.

Para el local marcó el delantero Sebastián Driussi, a los cinco minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Franco Fagúndez igualó en 35 del complemento, de penal.

Con una igualdad sin goles en la ida y el mencionado empate en el estadio Monumental, la serie se definirá tras la disputa de una tanda de penales.

River tuvo la primera llegada del partido antes del primer minuto de juego, con una pelota que le quedó alta al delantero Sebastián Driussi y lo obligó a improvisar una volea, que salió por encima del travesaño.

En el cuarto minuto, un centro atrás del lateral Gonzalo Montiel habilitó nuevamente a Driussi, que cruzó un derechazo apenas desviado.

En su regreso a la titularidad en River, Sebastián Driussi tuvo una situación muy clara en el comienzo del encuentro, pero no pudo convertir. Fotobaires

A los 18 minutos del primer tiempo volvió a acercarse el local, con un zurdazo de primera del lateral Marcos Acuña, que terminó una jugada en el rebote de un tiro libre con un disparo apenas alto.

Tres minutos después, un gran centro de Acuña al primer palo le llegó a la cabeza al enganche Thiago Almada, que no pudo definir con precisión y su tiro también salió alto.

El conjunto colombiano comenzó a mejorar a partir de la pausa de rehidratación, que cortó en seco el empuje del local, y tuvo su primera llegada a los 31 minutos, con un cabezazo bajo del extremo Alexis Zapata que fue contenido por el arquero Santiago Beltrán.

La primera del complemento fue del local, en el segundo minuto, con una combinación entre Almada y Correa, que pudo girar y sacar el derechazo, a las manos del arquero Weimar Asprilla.

Un minuto después llegó Independiente, mediante un contraataque que permitió una volea potente del delantero argentino Nahuel Bustos, que fue despejada por el guardameta Santiago Beltrán.

River abrió el marcador a los seis minutos de la segunda parte, cuando un centro bajo excelente de Montiel, descolocó a toda la defensa y le llegó a Driussi, que se tiró por el segundo palo para empujarlo al gol.

Driussi convirtió el 1-0 de River

Driussi marcó el 1-0 de River ante Santa Fe DSports

Fagúndez empató de penal para Independiente Santa Fe

Fagúndez puso el 1-1 para Independiente Santa Fe DSports

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El minuto a minuto de River Plate vs Independiente Santa Fe