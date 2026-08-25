Pablo Repetto, el DT de Independiente Santa Fe que eliminó a River en 2016, lanzó una advertencia

El DT de Independiente Santa Fe habló antes de la revancha de los octavos de la Sudamericana y destacó las diferencias que tendrá el partido en el Monumental.

Independiente Santa Fe ya está listo para la revancha ante River por los octavos de final de la Copa Sudamericana y su entrenador, Pablo Repetto, viajó a Buenos Aires con confianza. El DT uruguayo aseguró que su equipo está en condiciones de hacer un buen partido en el Monumental y pelear por la clasificación después del 0-0 de la ida en Bogotá.

Repetto anticipó que el encuentro tendrá características diferentes al disputado la semana pasada. “Va a ser diferente al que fue en Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales, que eso ya cambia la propuesta ofensiva, en su cancha, con su gente, con necesidad”, explicó, en referencia a los regresos de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Más allá de las virtudes del Millonario, el entrenador colombiano destacó la confianza que tiene en sus dirigidos. “A medida que repitamos cosas buenas que hemos hecho en el comienzo de esta segunda parte del año, sumado a las buenas cosas que habíamos hecho antes también en el final del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación”, afirmó.

Pablo Repetto y una advertencia para River antes de la revancha Pablo Repetto DT de Independiente Sante Fe ESPN El técnico también reflejó la ilusión que existe en Santa Fe por afrontar una serie de esta magnitud. “Con mucha expectativa, mucha ilusión de poder hacer un buen partido y poder sortear esta fase frente a un rival como River”, sostuvo. El partido definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final, luego del empate sin goles en el primer capítulo.