Lepra y Tomba, el mismo día: la firme decisión del Ministerio de Seguridad de cara al domingo

Luego de conocerse la programación por parte de la AFA de la actividad del fin de semana, tanto de la Liga Profesional como de la Primera Nacional , llamó la atención que tanto Independiente Rivadavia como Godoy Cruz disputarán sus partidos como local el mismo día y con diferencia de pocas horas entre ambos encuentros.

Ese día, la Lepra recibirá en el Bautista Gargantini a Racing desde las 21.30, en un partido correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura de primera división.

Por su parte, el Tomba hará lo propio en el Feliciano Gambarte contra San Telmo , en un encuentro válido por la fecha 27 del máximo torneo de ascenso que comenzará a las 18.

Después de jugar contra Aldosivi este miércoles por Copa Argentina, el Azul recibirá a Racing en su estadio.

Esta situación llevó a las autoridades de seguridad de la provincia a tomar los recaudos necesarios y no dejar nada librado al azar, teniendo en cuenta que los hinchas de ambas instituciones se reparten el poder de varios barrios del Gran Mendoza , lo que podría despertar algún foco de conflicto en el traslado a los estadios.

Sin embargo, la decisión del Ministerio de Seguridad fue la de aceptar la programación de los partidos y reforzar el operativo durante prácticamente todo el domingo, tanto en las canchas como en algunas zonas puntuales.

A esto se suma que la provincia tomó la determinación en abril pasado de no prestar más el servicio de unidades del transporte público de pasajeros para el traslado de las hinchadas, por lo que desde ese momento los simpatizantes se mueven en vehículos particulares.

Un antecedente cercano

El miércoles pasado, luego del encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense, por los octavos de final de la Copa Libertadores, se registró un pequeño incidente entre simpatizantes de ambos equipos.

El episodio ocurrió en la zona de los carritos de venta de choripanes debajo del puente de Balcarce y Costanera, contiguo al Feliciano Gambarte, en donde se produjeron algunos desmanes que no pasaron a mayores.