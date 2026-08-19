Lepra: ¿Está bailando o farmeando aura? El hincha que volvió a ser viral

La previa de Independiente Rivadavia vs. Fluminense volvió a regalar una de esas imágenes que rápidamente se transforman en virales.

La cámara oficial de Conmebol recorrió las tribunas antes del partido y se encontró nuevamente con un conocido hincha de la Lepra, que esta vez apareció bailando y "tirando los prohibidos" mientras esperaba el comienzo de una noche histórica para el conjunto mendocino.

La gran pregunta que quedó después de ver las imágenes es inevitable: ¿estaba bailando o estaba farmeando aura?

El fanático se movió al ritmo de la música, disfrutó de la previa y volvió a demostrar que lo suyo es mucho más que alentar.

No es la primera vez que este hincha de Independiente Rivadavia se convierte en protagonista frente a las cámaras.

Hace algunas fechas, durante un partido en el Bautista Gargantini, también fue captado por las cámaras y rápidamente se volvió viral por su particular manera de bailar en la tribuna.

Ahora repitió la fórmula, pero esta vez en una noche de Copa Libertadores y nada menos que ante la mirada de las cámaras oficiales de Conmebol.

La Lepra juega en la cancha y él parece tener su propio campeonato en las tribunas.