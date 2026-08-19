Lepra: ¿Está bailando o farmeando aura? El hincha que volvió a ser viral
La cámara oficial de Conmebol volvió a encontrarlo en plena previa de la Lepra vs Fluminense y su particular baile no pasó desapercibido.
La previa de Independiente Rivadavia vs. Fluminense volvió a regalar una de esas imágenes que rápidamente se transforman en virales.
La cámara oficial de Conmebol recorrió las tribunas antes del partido y se encontró nuevamente con un conocido hincha de la Lepra, que esta vez apareció bailando y "tirando los prohibidos" mientras esperaba el comienzo de una noche histórica para el conjunto mendocino.
Así baila el hincha de la Lepra
La gran pregunta que quedó después de ver las imágenes es inevitable: ¿estaba bailando o estaba farmeando aura?
El fanático se movió al ritmo de la música, disfrutó de la previa y volvió a demostrar que lo suyo es mucho más que alentar.
El hincha de la Lepra bailando en el Gargantini
No es la primera vez que este hincha de Independiente Rivadavia se convierte en protagonista frente a las cámaras.
Hace algunas fechas, durante un partido en el Bautista Gargantini, también fue captado por las cámaras y rápidamente se volvió viral por su particular manera de bailar en la tribuna.
Ahora repitió la fórmula, pero esta vez en una noche de Copa Libertadores y nada menos que ante la mirada de las cámaras oficiales de Conmebol.
La Lepra juega en la cancha y él parece tener su propio campeonato en las tribunas.