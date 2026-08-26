Escándalo: pararon a Fernando Espinoza por un insólito motivo y aseguran que reaccionó con indignación
La Dirección Nacional de Arbitraje tomó cartas luego de que Fernando Espinoza propusiera "farmear aura" durante un sorteo de capitanes y este habría explotado.
Fernando Espinoza dio la nota el domingo por el bizarro momento que protagonizó durante el sorteo de capitanes en el duelo entre Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia. Antes de lanzar la moneda, les propuso a modo de chiste a Lisandro López y Leandro Fernández si no querían hacer "una competencia de farmear aura".
La escena no tardó en hacerse viral y repercutió en medios deportivos de todo el país y del mundo. Pero más allá de lo risueño que intentó ser el colegiado mendocino, esto le trajo consecuencias negativas, ya que no fue nombrado para dirigir ni formar parte de la terna arbitral de ninguno de los 15 partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura, ni siquiera como suplente.
El video viral de Espinoza que desató el escándalo
Días atrás, la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA había emitido un comunicado que decía: "Se informa a todos los árbitros que queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo, debiendo llevarse a cabo dicho procedimiento con la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde. Asimismo, se establece que para la realización del sorteo deberá utilizarse una moneda adecuada y destinada específicamente a tal fin, quedando expresamente prohibido el uso de monedas que contengan inscripciones, lemas, leyendas o cualquier otro elemento de carácter jocoso o inapropiado".
En ese sentido, la ocurrencia de Espinoza fue tomada como una afrenta, por lo que se decidió castigarlo sin darle partidos el próximo fin de semana. Y el tema no quedó allí, ya que el juez mendocino habría reaccionado con indignación en un grupo de WhatsApp que integran más de 100 árbitros de la AFA, incluidos Federico Beligoy y Fernando Rapallini, máximas autoridades de la DNA.
Los audios del árbitro Fernando Espinoza tras ser parado
Según el diario La Nación, que publicó dos audios adjudicados al árbitro en cuestión, esos mensajes de voz fueron dirigidos a Marcelo "el Turco" Habib, secretario de la DNA, aunque con la intención de que los escuchara el resto. En el primero, de poco más de 50 segundos de duración, el réferi de 42 años adujo con un tono desafiante que el video de su sorteo "tuvo más reproducciones en Internet que el partido clásico de la fecha", que por eso lo "están llamando de todos lados" y que es "muy inteligente" porque sabe "qué hacer en el momento justo".
El segundo, en tanto, que se extiende por más de 4 minutos, va directamente al hueso. En el mismo, según La Nación Espinoza trataría de "idiotas" a las autoridades. "Estaba esperando la designación y sabía que no iba a jugar. Sé cuando juego y cuando no juego, también. Que eso les quede claro. De acá a quince días también te lo puedo decir. (...) Y a vos te lo digo, Turco, 'guiño, guiño', que quedaste como un idiota", se escucha lanzar con los tapones de punta en el audio reproducido por el diario.
Tras esto, relata cómo dirigió en cuestión de días un partido de Libertadores en Ecuador para luego ir a Córdoba en la misma semana que había fallecido su suegro. "Son vivos para subir comunicados en un grupo, pero no son vivos para llamar por teléfono y preguntar qué está pasando. (...) Sean un poquito más inteligentes la próxima; acaban de quedar como unos imbéciles. Y perdón, Turco, esto no es para vos. Todo el mundo en este grupo sabe para quién es esto. Es una pena que no reconozcan y no cuiden a los que ponen el pecho y los huevitos por ustedes todos los fines de semana. Es una pena que no les importemos nada", sentencia finalmente.