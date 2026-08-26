Escándalo: pararon a Fernando Espinoza por un insólito motivo y aseguran que reaccionó con indignación

Fernando Espinoza dio la nota el domingo por el bizarro momento que protagonizó durante el sorteo de capitanes en el duelo entre Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia. Antes de lanzar la moneda, les propuso a modo de chiste a Lisandro López y Leandro Fernández si no querían hacer "una competencia de farmear aura".

La escena no tardó en hacerse viral y repercutió en medios deportivos de todo el país y del mundo. Pero más allá de lo risueño que intentó ser el colegiado mendocino, esto le trajo consecuencias negativas, ya que no fue nombrado para dirigir ni formar parte de la terna arbitral de ninguno de los 15 partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura, ni siquiera como suplente.

El video viral de Espinoza que desató el escándalo ESPN Días atrás, la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA había emitido un comunicado que decía: "Se informa a todos los árbitros que queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo, debiendo llevarse a cabo dicho procedimiento con la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde. Asimismo, se establece que para la realización del sorteo deberá utilizarse una moneda adecuada y destinada específicamente a tal fin, quedando expresamente prohibido el uso de monedas que contengan inscripciones, lemas, leyendas o cualquier otro elemento de carácter jocoso o inapropiado".

En ese sentido, la ocurrencia de Espinoza fue tomada como una afrenta, por lo que se decidió castigarlo sin darle partidos el próximo fin de semana. Y el tema no quedó allí, ya que el juez mendocino habría reaccionado con indignación en un grupo de WhatsApp que integran más de 100 árbitros de la AFA, incluidos Federico Beligoy y Fernando Rapallini, máximas autoridades de la DNA.

Los audios del árbitro Fernando Espinoza tras ser parado Según el diario La Nación, que publicó dos audios adjudicados al árbitro en cuestión, esos mensajes de voz fueron dirigidos a Marcelo "el Turco" Habib, secretario de la DNA, aunque con la intención de que los escuchara el resto. En el primero, de poco más de 50 segundos de duración, el réferi de 42 años adujo con un tono desafiante que el video de su sorteo "tuvo más reproducciones en Internet que el partido clásico de la fecha", que por eso lo "están llamando de todos lados" y que es "muy inteligente" porque sabe "qué hacer en el momento justo".