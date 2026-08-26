Mendoza volvió a ganar, se metió en los playoffs y va por el primer puesto

Mendoza volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del fútbol de salón argentino. La Borravino derrotó 6-3 a Mar Chiquita, consiguió su segunda victoria consecutiva y, a falta de una fecha para terminar la fase de grupos, aseguró su clasificación a los playoffs del Argentino de Selecciones que se disputa en Corrientes y Chaco.

El equipo dirigido por Armando Corvalán tuvo que trabajar más de lo esperado para quedarse con los tres puntos. Mendoza comenzó arriba gracias al gol de Fernández, pero Mar Chiquita reaccionó, dio vuelta el marcador y se fue al descanso ganando 2-1, con los tantos de Colman y Méndez.

La Borravino, sin embargo, no perdió la calma. El último campeón argentino salió al complemento dispuesto a recuperar el control del partido y encontró rápidamente los caminos para cambiar la historia.

Piozzini, Torres, Zúñiga por duplicado y March aparecieron para darle forma a la remontada mendocina, mientras que Brevis completó la goleada para establecer el definitivo 6-3.

Los goles de Mendoza y el pase a Play Off





El campeón ya está entre los mejores

Con este triunfo, Mendoza alcanzó su segunda victoria consecutiva y cumplió el primer objetivo de la competencia: estar en los playoffs.

Ahora, la mirada está puesta en algo más. La Borravino tendrá este miércoles, desde las 21.30, el último partido de la fase de grupos frente a Corrientes, un duelo que puede permitirle quedarse con el primer lugar de la zona.

Después de dos presentaciones, Mendoza ya aseguró su lugar entre los mejores. Pero el campeón no parece conformarse con eso: quiere cerrar la primera fase arriba y llegar a los cruces decisivos con toda la confianza.

La Borravino ya hizo lo más importante. Ahora empieza la verdadera pelea por el título.