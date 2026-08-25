Mendoza arrancó con el pie derecho en el Argentino de Selecciones de futsal

Mendoza comenzó con el pie derecho su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones de Fútbol de Salón, que se disputa en Chaco y Corrientes. En su debut, el combinado provincial superó por 3-1 a Esquel y sumó sus primeros puntos en la competencia.

El conjunto dirigido por Armando Corvalán tuvo el protagonismo durante buena parte del encuentro y generó las situaciones más claras. Sin embargo, durante la primera etapa no consiguió encontrar la precisión necesaria para romper el cero.

El partido se destrabó en el segundo tiempo. Juan Cruz March apareció en el momento indicado para aprovechar una jugada y definir en el segundo palo, poniendo a Mendoza 1-0 arriba.

Con la ventaja, el seleccionado mendocino ganó confianza y encontró mayores espacios para atacar. Gastón Fernández y Valentín Piozzini se encargaron de ampliar la diferencia y dejaron el marcador 3-0.

Esquel reaccionó sobre el tramo final y consiguió descontar por intermedio de Venica, aunque no hubo tiempo para una remontada. Mendoza sostuvo la diferencia y terminó asegurando una victoria por 3-1.

Ahora, ante Mar Chiquita

El triunfo representa un comienzo importante para el seleccionado mendocino, que suma sus primeras dos unidades y queda bien posicionado de cara a la continuidad del torneo.

Mendoza afronta esta edición con un objetivo especial: volver a quedarse con el campeonato y defender la corona obtenida en 2025.

La próxima presentación del Borravino será frente a Mar Chiquita, por la segunda fecha. El encuentro está previsto para este martes a las 17:45.

También se juega el Nacional de Clubes C15

La actividad del futsal también tiene como escenario a Mendoza, donde se desarrolla el Nacional de Clubes Sur C15.

En la primera jornada, Alemán derrotó 5-3 a UTN de San Rafael, mientras que Cementista igualó 1-1 con Los Titanes. Jockey venció 1-0 a Los Cuervos y Regatas tuvo un sólido estreno al golear 4-0 a Sosneado Futsal.

Además, Talleres superó 5-0 a Pescadores, Godoy Cruz se impuso 1-0 ante San Rafael Tenis Club, San Pablo goleó 4-0 a Locos por el Futsal y Don Orione consiguió una contundente victoria por 7-0 frente a Amaral.