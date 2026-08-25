Cuánto cuesta ir al gimnasio en Mendoza y qué opciones hay para entrenar

Todavía quedan algunos días de agosto, pero en gimnasios , canchas y grupos de entrenamiento de Mendoza ya empieza a notarse el movimiento previo a la primavera. Septiembre suele marcar el momento en que muchas personas deciden volver a hacer ejercicio, probar una actividad diferente o retomar aquella rutina que abandonaron durante el invierno.

Las temperaturas más agradables, la mayor cantidad de horas de luz y la proximidad del verano influyen en esa decisión. También aparece una motivación estética, aunque no es la única: sentirse con más energía, despejar la mente y recuperar hábitos saludables forman parte de las razones mencionadas por quienes vuelven a entrenar.

El fenómeno no es solamente una percepción. Una revisión sistemática sobre estacionalidad y actividad física encontró que los niveles de movimiento tienden a aumentar durante la primavera y el verano y a disminuir en invierno. La temperatura, las precipitaciones y la cantidad de luz disponible pueden facilitar o desalentar las actividades, aunque el efecto varía según el clima de cada lugar.

En Mendoza aparece además una particularidad. El invierno puede resultar demasiado frío para quienes prefieren entrenar al aire libre y el verano presenta jornadas en las que las altas temperaturas vuelven más pesada la actividad. La primavera queda así como una ventana atractiva para caminar, correr, pedalear o practicar deportes.

La mayor demanda coincide con una etapa de actualización de cuotas. No todos los gimnasios aumentan sus valores exclusivamente por la llegada de la primavera: también intervienen los costos de mantenimiento, los alquileres, los servicios y los salarios. Sin embargo, septiembre es uno de los meses elegidos por distintos establecimientos para revisar sus tarifas.

Un relevamiento de precios realizado en el Gran Mendoza muestra que una cuota mensual con acceso libre -es decir, con posibilidad de asistir cualquier día dentro de los horarios habilitados- puede costar entre $60.000 y $80.000. El valor depende de la ubicación, el equipamiento, la amplitud horaria, la presencia de profesores y las actividades incluidas. Un gimnasio con máquinas, clases grupales, vestuarios y varias sedes no suele cobrar lo mismo que un espacio barrial con una propuesta más reducida.

También existen planes trimestrales. En algunos establecimientos cuestan cerca de $120.000 y en otros llegan a los $150.000. Esa modalidad permite reducir el precio mensual, aunque obliga a realizar un desembolso inicial más grande. Antes de contratar conviene consultar si existe matrícula, cuota de mantenimiento, permanencia mínima o restricciones horarias.

El gimnasio no es la única alternativa. El pádel continúa sumando aficionados porque combina ejercicio, competencia y encuentro social. Tomar clases dos veces por semana puede costar alrededor de $80.000 mensuales, aunque el valor cambia según el profesor, la cantidad de alumnos y si el alquiler de la cancha está incluido.

El fútbol, el running, el ciclismo y las caminatas completan una oferta mucho más amplia. Algunas alternativas requieren pagar cancha, profesor o equipamiento; otras pueden realizarse gratuitamente en parques, ciclovías y espacios públicos.

Una actividad para cada personalidad

Los motivos para elegir una práctica son diferentes. Quienes prefieren el gimnasio suelen valorar la posibilidad de tener una rutina, usar distintas máquinas y contar con un profesor que corrija los ejercicios. Otros encuentran difícil sostener una actividad repetitiva y se inclinan por el pádel o el fútbol, donde el juego y el compromiso con otras personas funcionan como motivación.

También están quienes eligen caminar porque pueden adaptar el recorrido a sus horarios, no necesitan pagar una cuota y disfrutan más del aire libre. Entre ellos se repite una preferencia estacional: la primavera permite moverse sin el frío del invierno ni el calor extremo que suele tener Mendoza durante el verano.

La salud sigue siendo el principal impulso. Según la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deportes 2023, el 95,1% de quienes nunca habían entrenado regularmente pero deseaban comenzar mencionó el cuidado de la salud como motivación. Mejorar el estado físico, despejar la mente y divertirse también estuvieron entre las respuestas más elegidas.

Empezar en primavera y continuar todo el año

La Organización Mundial de la Salud recomienda para los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. Eso no obliga a inscribirse en el gimnasio más costoso ni a entrenar todos los días. La mejor alternativa será aquella que se adapte al presupuesto, los horarios y las preferencias personales.

Septiembre puede funcionar como el impulso inicial. El verdadero desafío comienza después: transformar el entusiasmo de la primavera en un hábito capaz de sobrevivir al resto de las estaciones.