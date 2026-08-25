Sofía Gonet mostró su look más sensual en la tele: miralo

Sofía Gonet sorprendió a los televidentes con un estilismo de encaje y transparencias en "PH, Podemos hablar". ¡No te pierdas la foto en la nota!

Sofía Gonet, la creadora de contenido conocida como "La Reini", fue una de las invitadas al programa "PH, Podemos hablar" conducido por Andy Kusnetzoff, y para su participación eligió un look full white con detalles románticos que le dieron personalidad a un estilismo que de otro modo podría haber resultado demasiado sobrio.

La pieza central del look fue una camisa blanca entallada de mangas largas que contaba con un cierre frontal que llegaba hasta unos centímetros por encima del ombligo, dejando parte del abdomen al descubierto. Sin embargo, el elemento distintivo que realmente elevó la propuesta estaba en los puños, que tenían una terminación acampanada con detalles de encaje transparente.

Para completar la parte inferior, Sofía eligió una minifalda blanca al cuerpo que repetía el detalle de encaje en el ruedo, creando una continuidad entre ambas prendas que permitió construir un conjunto armónico. A esa base le sumó unas medias altas blancas hasta debajo de las rodillas, que en este caso funcionaron como un puente visual entre la falda y el calzado, mientras que para los pies optó por stilettos de taco alto en color nude.

Como toque final, la influencer incorporó unos aros de perlas colgantes, que terminaron de cerrar la estética elegante y femenina del conjunto.