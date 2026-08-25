Puerto Seco: polémica por un scanner privado, costo en dólares y quejas de transportistas

La implementación de un nuevo sistema de control para camiones a través de un scanner no intrusivo en el Puerto Seco de Mendoza generó una fuerte polémica entre los operadores del comercio exterior, quienes denunciaron que se trata de un “costo extra” que incrementará los gastos para las pymes importadoras y exportadoras.

El Gobierno defendió la medida al sostener que este scanner -que es privado y se instaló con un convenio con el Estado Provincial- agilizará el sistema de controles de las cargas, no será obligatorio para todos los transportistas, salvo que así lo solicite Aduana, y permitirá ampliar las posibilidades operativas del Puerto Seco, que funciona en la calle Independencia de Godoy Cruz.

El nuevo esquema incorpora un scanner no intrusivo de camión completo, mientras que actualmente existe el scanner por pallets. Comenzó a aplicarse el 20 de agosto e incorporó al tarifario el concepto de verificación “C. RX”, con un valor informado de US$ 330 por operación, que fue puntualmente lo que provocó el rechazo de los transportistas, despachantes de aduana y Agentes de Transporte Aduanero (ATA), ya que en el Puerto Seco el scanner palletizado está bonificado.

Más allá del reclamo, referentes del sector admiten que contar con un scanner completo de camión permitiría controles más ágiles y rápidos que el actual sistema, que exige, en determinados casos establecidos por la Aduana, la descarga de toda la carga para realizar el control. En el caso de los líquidos a granel, puede ser necesario además realizar un trasvase, lo que genera demoras y aumenta la manipulación de la mercadería.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que habrá un encuentro con referentes de la ATA, sobre todo para explicar la nueva disposición y “evitar malos entendidos” que, según sostienen, se generaron a partir de “interpretaciones erróneas”.

La denuncia de los despachantes de aduana por la medida en el Puerto Seco

Recapitulando, esta medida y el cobro de US$ 330 fueron cuestionados formalmente por el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA), filial Mendoza, que presentó una nota ante las autoridades del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) y del Puerto Seco.

La entidad advirtió que este nuevo cargo podría entrar en conflicto con la normativa aduanera nacional, al sostener que este tipo de scanners "no deberían tener un cargo por parte de los operadores".

Hasta la fecha, diferentes actores relacionados con el transporte y que utilizan periódicamente el Puerto Seco indicaron a MDZ Online que usualmente se utiliza un scanner de pallet, que no tiene mayores costos para los transportistas. No obstante, este nuevo scanner de camión, si bien es más avanzado, genera un costo extra que los operadores consideran que encarece las operaciones logísticas.

El principal argumento de los despachantes es la vigencia de la Nota Externa N° 16/2008 de la Dirección General de Aduanas, que establece que las actividades de control aduanero realizadas mediante elementos de control no intrusivo —como los scanners— no tienen cargo para los operadores del comercio exterior. La propia norma señala que terminales portuarias y depósitos fiscales no pueden trasladar ese concepto como un sobrecosto al usuario.

Desde el Centro de Despachantes de Aduana señalaron además que la normativa "no hace distinción respecto de si el scanner es propiedad de Aduana o si el servicio es prestado por una empresa privada". Por ese motivo, consideran que existe un posible conflicto entre la implementación del nuevo servicio arancelado y las disposiciones vigentes.

El Gobierno defiende el scanner y habla de "malas interpretaciones"

Desde el Poder Ejecutivo aseguran todo lo contrario. Indicaron que dicha resolución “está mal interpretada” por la CDA y que “hace referencia a los scanners que había comprado el Estado en 2008”.

"Si fuera como ellos dicen, los otros depósitos fiscales provinciales que cobran el palletero, como PTM y Puerto del Este, no lo deberían cobrar. Y además, en Buenos Aires y Santa Fe, los scanners privados se cobran", advirtieron.

Agregaron que el nuevo sistema representa un “valor agregado” para los operadores, porque permite mayor velocidad y fluidez en las operaciones, reduce la manipulación de la mercadería y disminuye las posibilidades de contaminación o roturas. También remarcaron que el uso de esta tecnología puede contribuir a descomprimir las rutas y evitar la formación de cuellos de botella, sobre todo porque no implicará mayores demoras haciendo aduana.

Como punto más importante, aclararon que el servicio “no es obligatorio para todos los operadores”, pero sí deberán utilizarlo aquellos camiones “que sean seleccionados por la Aduana debido a un perfil de riesgo o una alerta”.

"La potestad para determinar qué cargas son sometidas a verificación corresponde a la Aduana, que utiliza un sistema selectivo con controles aleatorios y otros determinados a partir de distintos criterios".

Con respecto al servicio, el cobro lo realiza IDITS tras un convenio con la empresa privada Transbap SA. Los detalles del acuerdo y cómo se reparten las ganancias forman parte de interrogantes que no han sido informados aún por el Gobierno.

Otro de los argumentos planteados desde el Gobierno apunta a los beneficios que la tecnología podría generar hacia adelante, especialmente ante el crecimiento de determinadas actividades vinculadas al desarrollo minero. Indicaron que el Puerto Seco no cuenta actualmente con infraestructura para operar graneles líquidos o sólidos ni determinadas mercaderías peligrosas -clasificadas como IMO- y que incorporar instalaciones específicas implicaría inversiones en silos, bombas, mangueras y sectores aislados.

Según la explicación oficial, el scanner "permitiría ampliar las posibilidades operativas del Puerto Seco" sin tener que realizar de inmediato toda esa infraestructura de trasvase y manipulación.

Más críticas de operadores

La discusión también escaló entre los propios trabajadores y operadores del Puerto Seco. Dependientes, despachantes y agentes de transporte manifestaron su disconformidad con el valor establecido en el tarifario y advirtieron que el costo ya está generando devoluciones por parte de clientes exportadores e importadores.

En una nota dirigida al gerente general del Puerto Seco, Mariano Ficarra, los operadores señalaron que están recibiendo el rechazo de sus clientes luego de comunicarles el valor del nuevo sistema. En el escrito advierten que, si la situación persiste, podrían verse obligados a derivar las cargas hacia otros depósitos fiscales de la provincia, lo que pondría en riesgo la continuidad de su fuente laboral.

Los firmantes cuestionaron además que el cargo resulte contradictorio con el objetivo de mejorar la competitividad del comercio exterior mendocino. Según plantearon, un puerto público-privado debería apuntar a reducir los costos logísticos y agilizar el tratamiento de las cargas, mientras que el nuevo cobro implicaría un costo adicional para cada operación.

Un mejor scanner, pero "caro" para los operadores

De igual forma, el scanner de camiones tiene aspectos positivos y negativos. Algunos referentes del sector vinculado con el trabajo en el Puerto Seco señalaron a MDZ que la medida sería positiva en los casos donde la Aduana exige el control del 100% de la carga, lo que genera una demora importante para el transportista y riesgos asociados a la manipulación de la mercadería.

"Hoy un control de líquidos a granel implica un trasvase de toda la carga a otro tanque, donde es controlada; y luego el relleno al camión original, donde no solamente se pierde mucho tiempo, sino que además, hay riesgo de contaminación del producto. Ha pasado con aceites de oliva extra virgen, o con vino a granel, donde se ha contaminado el producto que se transporta", señalaron.

Matías Bressan

Esto, con el scanner de camión no intrusivo, no ocurriría, ya que no es necesario el trasvase. Lo mismo ocurre con la carga mediante pallets, donde transportistas han llegado a esperar más de 24 horas por la descarga y carga para control en el Puerto Seco.

De esta forma, la controversia ya no se limitaría al control, sino al precio. Fuentes consultadas confirmaron a MDZ que no están en desacuerdo con el cobro del scanner, aunque sí con el valor de US$ 330, que sostienen que es “exageradamente alto”, y esperan la reunión con el Gobierno Provincial para discutir el esquema.

Pedido en la Legislatura

Por otro lado, la controversia no se ha limitado a privados y el Gobierno, sino que también llegó a la Legislatura Provincial, donde la diputada Gabriela Lizana solicitó información sobre "quién autorizó el cobro", si existe "sustento legal para trasladar ese costo a los operadores" y quiénes están detrás de la instalación y operación del scanner.

Gabriela Lizana. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

El proyecto de resolución de Lizana solicita que el Gobierno remita el expediente administrativo completo, incluyendo "informes técnicos, dictámenes jurídicos y estudios económicos utilizados para establecer el valor de US$ 330". Además, solicitó que se discrimine el costo de adquisición y amortización del equipo, mantenimiento, software y licencias, energía y seguros, entre otros.

También pidió conocer, en el punto "S", si un camión seleccionado por la autoridad aduanera para un control mediante scanner "puede continuar con su operación sin pagar previamente los US$ 330" y, en caso contrario, qué ocurriría con el transporte.