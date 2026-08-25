San Martín, padre nuestro que estás en el borde previo al olvido
Rescatar la figura de San Martín fue una tarea ardua y proponer como Día del Padre el natalicio de Merceditas, otra ley inútil que ayer quedó en evidencia
La figura de San Martín cobró relieve demasiado tiempo después de su gran hazaña. Ese letargo no fue por descuido ni por el obstinado azar, fue por decisión y definiciones políticas. Y su anhelo de criar aquí a Merceditas quedó trunco por la mezquindad, también política de sus contemporáneos
Mendoza entre eros y thanatos. Paso el primero, quiero el segundo
La semana previa se conmemoró la fecha letal de San Martín. Rotundo feriado. Todas las recordaciones ayudan a solidificar la imagen del máximo prócer de nuestro país y esta vez, afortunadamente, el actual presidente no lo confundió con vaya a saber qué Juan, como en una ceremonia anterior. Aunque no se dictaron clases, hubo homenajes, algunos actos y ofrendas florales. Es importante tener presente la fecha en que murieron aquellos que hicieron lo suficiente para que se los extrañe y eso no invalida para que se los recuerde par haber dado vida, como debió ser ayer, este 24 de agosto significativo
La historia también es noticia
En muchos medios y especialmente aquí, en MDZ, hubo trabajos encomiables para evocar a San Martín. Opiniones nutritivas y un trabajo muy elaborado en el que la amenazante Inteligencia Artificial trabajó al servicio de la causa mnemotécnica y patriota, cabal demostración de que las herramientas bien empleadas pueden ser de gran utilidad pedagógica frente a la abulia de las y los adolescentes y -por qué no- un buen aliciente para desbaratar las posturas de los luditas postmodernos https://www.mdzol.com/sociedad/la-voz-san-martin-he-sido-un-hombre-feliz-pero-mi-alma-encontre-un-vacio-no-poder-volver-n1587119
Ni las leyes de mercado honramos
Con la ingenua (y desmedida) aspiración de que este 24 de agosto gozara de fama parecida a la del "otro" día del padre pretendimos provocar algún pudor provincial, instando a poner en valor esta fecha, la del nacimiento de Mercedes Tomasa San Martín https://www.mdzol.com/sociedad/madre-hay-una-sola-padre-dos-n1548215. A poco de indagar, debemos aceptar que el resultado de la batalla fue como aquél fatídico de Cancha Rayada. Ni en tiendas, restaurantes, cafés ni aún en kioscos modestos se produjeron compras para celebrar a los padres. Cuando no hay vocación, no hay promoción. Cuando no hay imaginación y tampoco coraje, imposible conquistar aquello que creemos merecer. Podría surgir un emprendedor que fabrique y ponga de moda usar gorros bicornios, como el que usaba San Martín, que a diferencia de Napoleón lo usaba lateral, pero no, la batalla cultural que arrasa es la que postula framear aura, para nada censurable, para nada.
Las máximas y las mínimas
Dos fechas de números redondos serían el mejor argumento para que se hicieran homenajes y se pusiera en valor la relación que San Martín mantuvo con su hija, Merceditas. Cumpliría 210 años y si pudiese ver el trato y comportamiento actuales, difícilmente podría ser un cumpleaños feliz. A metros de sus restos, restos de andrajos , cartones y a pesar de la dureza del invierno, personas en situación de calle que han perdido hasta la voluntad de mendigar. Y gobiernos que aplican políticas que les garantizan que eso sólo podrá revertirse mediante la acción de milagros, de esos que dispensan desde cielos desconocidos, sin la intervención del Estado.
Institucionalmente hipócrita
El auto elogio mendocino sobre la institucionalidad queda despojado de su ímpetu con apenas un par de datos. Este año cumple 40 la Ley que se dictó con acuerdo de toda la Legislatura. Ley 5131, apenas un número. Publicada en el boletín oficial del 6 de Octubre de 1986, el Día del Padre queda instituido, sin oposición ,por el nacimiento de Mercedes Tomasa San Martín los 24 de agosto. Hoy en 12 colegios secundarios en los que alcanzamos a averiguar no hubo ni una lacónica recordación de tal fecha. Otra ley inerte. Otro gesto postural e hipócrita, tanto como tantas otras, la de Derecho de Acceso a la Información Pública, para citar una. Otra ley de utilería en la provincia que la división de poderes es un eslogan decorativo.
Los jóvenes y adolescentes consultados ignoran que la hija de San Martín es mendocina, algunos ignoran que San Martín fue padre y hay quienes ignoran que Mendoza fue donde nació la gesta independentista. Por redes sociales circularon mensajes de buenas intenciones y erradas resoluciones. Día del Padre Mendocino, se leía. No. San Martín no fue un padre mendocino, aunque él hubiese querido ejercer su paternidad en Mendoza. El Padre de la Patria es correntino y papá de una mendocina, así las cosas.
Signos y símbolos que explican mejor que cualquier balance por qué atravesamos la degradación actual. Si con parecido énfasis que el fiscal encararan el déficit de honestidad, intelectual y material, ya seríamos esa Patria próspera, soberana y generosa por la que el papá de Merceditas luchó.