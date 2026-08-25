San Martín, padre nuestro que estás en el borde previo al olvido

La figura de San Martín cobró relieve demasiado tiempo después de su gran hazaña. Ese letargo no fue por descuido ni por el obstinado azar, fue por decisión y definiciones políticas. Y su anhelo de criar aquí a Merceditas quedó trunco por la mezquindad, también política de sus contemporáneos

Mendoza entre eros y thanatos. Paso el primero, quiero el segundo La semana previa se conmemoró la fecha letal de San Martín. Rotundo feriado. Todas las recordaciones ayudan a solidificar la imagen del máximo prócer de nuestro país y esta vez, afortunadamente, el actual presidente no lo confundió con vaya a saber qué Juan, como en una ceremonia anterior. Aunque no se dictaron clases, hubo homenajes, algunos actos y ofrendas florales. Es importante tener presente la fecha en que murieron aquellos que hicieron lo suficiente para que se los extrañe y eso no invalida para que se los recuerde par haber dado vida, como debió ser ayer, este 24 de agosto significativo

La historia también es noticia En muchos medios y especialmente aquí, en MDZ, hubo trabajos encomiables para evocar a San Martín. Opiniones nutritivas y un trabajo muy elaborado en el que la amenazante Inteligencia Artificial trabajó al servicio de la causa mnemotécnica y patriota, cabal demostración de que las herramientas bien empleadas pueden ser de gran utilidad pedagógica frente a la abulia de las y los adolescentes y -por qué no- un buen aliciente para desbaratar las posturas de los luditas postmodernos https://www.mdzol.com/sociedad/la-voz-san-martin-he-sido-un-hombre-feliz-pero-mi-alma-encontre-un-vacio-no-poder-volver-n1587119

Ni las leyes de mercado honramos Con la ingenua (y desmedida) aspiración de que este 24 de agosto gozara de fama parecida a la del "otro" día del padre pretendimos provocar algún pudor provincial, instando a poner en valor esta fecha, la del nacimiento de Mercedes Tomasa San Martín https://www.mdzol.com/sociedad/madre-hay-una-sola-padre-dos-n1548215. A poco de indagar, debemos aceptar que el resultado de la batalla fue como aquél fatídico de Cancha Rayada. Ni en tiendas, restaurantes, cafés ni aún en kioscos modestos se produjeron compras para celebrar a los padres. Cuando no hay vocación, no hay promoción. Cuando no hay imaginación y tampoco coraje, imposible conquistar aquello que creemos merecer. Podría surgir un emprendedor que fabrique y ponga de moda usar gorros bicornios, como el que usaba San Martín, que a diferencia de Napoleón lo usaba lateral, pero no, la batalla cultural que arrasa es la que postula framear aura, para nada censurable, para nada.

Las máximas y las mínimas Dos fechas de números redondos serían el mejor argumento para que se hicieran homenajes y se pusiera en valor la relación que San Martín mantuvo con su hija, Merceditas. Cumpliría 210 años y si pudiese ver el trato y comportamiento actuales, difícilmente podría ser un cumpleaños feliz. A metros de sus restos, restos de andrajos , cartones y a pesar de la dureza del invierno, personas en situación de calle que han perdido hasta la voluntad de mendigar. Y gobiernos que aplican políticas que les garantizan que eso sólo podrá revertirse mediante la acción de milagros, de esos que dispensan desde cielos desconocidos, sin la intervención del Estado.