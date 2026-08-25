Cumbre en Casa Rosada: Javier Milei busca ordenar a LLA antes de una semana decisiva en el Congreso

El presidente encabezará una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la estrategia parlamentaria ante una semana clave, con proyectos económicos y 67 pliegos judiciales en el centro de la agenda.

En la antesala de una semana determinante para la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso, el presidente Javier Milei encabezará este martes por la tarde una cumbre en la Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA).

El objetivo central del oficialismo es alinear la estrategia parlamentaria de cara a los compromisos de los próximos días a partir de un cónclave a las 17.30 de este martes.

En la Cámara de Diputados, LLA y sus bloques aliados concentrarán sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles, donde el Poder Ejecutivo busca obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

En paralelo, la bancada oficialista en la Cámara de Senadores convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la intención de sesionar al día siguiente. El temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Entre las postulaciones enviadas por el Ejecutivo destacan los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Se trata de un tribunal estratégico que interviene de manera directa en las causas por corrupción.