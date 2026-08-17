Cumbre en Casa Rosada: Diego Santilli recibe a los gobernadores y anunciarán un nuevo subsidio energético

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , recibirá mañana en Casa Rosada con gobernadores del norte, con quienes se reunió la semana pasada en Misiones y avanzó en una agenda de obras y nuevos esquemas tarifarios en la energía.

Se trató del cónclave del Consejo Regional del Norte Grande, donde, junto con los mandatarios provinciales, se analizaron "diversas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones productivas y logísticas de la región y a fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias".

Del encuentro participaron los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Elías Suárez (Santiago del Estero). La convocatoria no contó con el formoseño Gildo Insfrán ni el riojano Ricardo Quintela, quienes tampoco se prevé que estén este martes en Buenos Aires.

A su vez, Santilli viene de anunciar la puesta en marcha de un acueducto para Catamarca y Santiago del Estero , con el objetivo de robustecer alianzas claves para al agenda libertaria en el Congreso.

Uno de los principales puntos de la agenda en esa cumbre en Misiones fue el esquema de subsidios energéticos. Los gobernadores están de acuerdo con respaldar en la Cámara de Senadores la modificación del Régimen de Zonas Frías , que el Gobierno impulsó para reducir el alcance de los descuentos en la tarifa de gas, siempre y cuando tengan un subsidio para sus territorios.

Santilli reunido en Misiones con gobernadores del norte

La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en Diputados, mantiene el beneficio para los hogares considerados vulnerables, pero busca recortar el subsidio para sectores de mayores ingresos. Según explicó Santilli en una reunión previa con los gobernadores, el objetivo es que continúen alcanzados quienes tengan ingresos inferiores a tres canastas básicas, las personas con discapacidad y quienes viven en barrios populares, mientras que dejarían de recibirlo hogares de mayores recursos. La modificación implica, para el Gobierno, un ahorro fiscal estimado en $272.000 millones.

La reforma alcanza a las zonas que habían sido incorporadas en 2021, entre ellas sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán, entre otras áreas.

En paralelo, los mandatarios del Norte Grande reclamaron una compensación para las llamadas zonas cálidas, una demanda que apunta a reconocer el mayor consumo de electricidad que generan las altas temperaturas durante los meses de verano. El planteo consiste en establecer un esquema diferencial para los usuarios residenciales de las regiones cálidas y muy cálidas, donde el uso de equipos de refrigeración tiene un peso significativo en el consumo y, en muchas localidades, las familias no cuentan con acceso a la red de gas natural.

"La intención es avanzar en que se plasme esa resolución desde el Ministerio de Economía", explicó un gobernador a MDZ. Todavía no hay fecha en la Cámara Alta para avanzar con la media sanción del expediente.