Portazo y un enojo con Javier Milei: el exsocio de Fernando Cerimedo aseguró que el detenido "tiene sus claros y oscuros como todos"

El periodista español Javier Negre , amigo del presidente Javier Milei , y dueño y director de La Derecha Diario, pasó por la redacción de MDZ para abordar en una entrevista exclusiva las repercusiones tras la detención en Bolivia de su ahora exsocio, el consultor político Fernando Cerimedo , imputado en una causa por el ataque a disparos contra su expareja, Nadia Beller .

Durante la entrevista, Negre aclaró los términos de la desvinculación societaria de Cerimedo, analizó el distanciamiento entre el asesor detenido y el gobierno de Javier Milei , defendió la transparencia operativa de su medio frente a las acusaciones de uso de granjas de bots y rechazó los cuestionamientos de mandatarios internacionales como Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro .

Negre no tardó en precisar que la salida de Cerimedo de la estructura de La Derecha Diario se concretó mediante un acuerdo firmado horas antes de que el asesor político fuese detenido en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, de Bolivia. "Llegamos a un acuerdo privado de su desvinculación total de la marca y del medio de comunicación La Derecha Diario. Él ya no tiene relación ninguna con el medio. Se hizo un acuerdo de mutuo entendimiento y sin tener nada que ver con esta situación, porque él llevaba varios meses muy centrado en su actividad en Bolivia, donde yo no tengo nada que ver.", aclaró Negre tras afirmar que fue mediante un llamado telefónico.

Al reconstruir el inicio del vínculo comercial entre ambos, Negre detalló que conoció a Cerimedo tras su llegada a la Argentina hace más de dos años, cuando mantuvo una reunión para hacerle una oferta formal de compra por Madero Media Group . El periodista español explicó que, en aquel momento, los fundadores reales de La Derecha Diario eran Juan Carreira y Ezequiel Acuña —quienes luego se sumaron al Gobierno—, mientras que Cerimedo se había incorporado unos dos años después en calidad de inversor estratégico patrimonial.

Respecto a sus objetivos en la compañía, Negre precisó que la empresa en ese entonces arrojaba pérdidas y no resultaba rentable debido a que Cerimedo no tenía tiempo para gestionarla ni preocupación por la dirección editorial; sus verdaderos intereses económicos y profesionales estaban volcados a la consultoría política, el marketing digital y el asesoramiento publicitario en campañas electorales de países como Honduras y Guatemala, actividades mucho más lucrativas que le permitían desprenderse del día a día del portal hasta la profesionalización impulsada posteriormente por el grupo español.

El empresario de medios no tardó en enfatizar que la propia víctima del ataque descartó cualquier tipo de vínculo de la empresa con el hecho delictivo. "Pido a las autoridades bolivianas que lleguen hasta el final y que caiga todo el peso de la ley sobre los autores", sostuvo, al tiempo que ratificó que el trámite administrativo con la representación legal de Cerimedo terminó de cerrarse tras su viaje de urgencia a la Argentina.

El rol y la cuota de poder de Cerimedo en Bolivia

Al ser consultado puntualmente sobre la presencia y el peso político de Cerimedo en la nación vecina, Negre reconoció sin tapujos la influencia real que el estratega ostentaba en las altas esferas del poder boliviano. El director de La Derecha Diario explicó que, como asesor de comunicación, Cerimedo tenía acceso directo al entorno presidencial y coordinaba de manera permanente con los redactores locales que el medio mantiene desplegados en ese país.

Negre remarcó que él nunca viajó a Bolivia ni realizó negocios o acuerdos de pauta publicitaria con el gobierno de dicho país, asegurando que todos los fondos operativos de la filial fueron costeados de forma independiente por su propia estructura empresarial. Sin embargo, no dudó en señalar que, a pesar de las negativas o intentos de distanciamiento que puedan surgir desde sectores políticos tras el estallido del escándalo, Cerimedo ejercía un poder y un acceso real en la política boliviana que resultan innegables.

El quiebre del Gobierno con Cerimedo y el vínculo de Negre con Javier Milei

Durante la entrevista, Negre profundizó en el marcado contraste entre la relación que Cerimedo mantenía con el Poder Ejecutivo y su propio vínculo con el jefe de Estado argentino. El director de La Derecha Diario reveló que Cerimedo sufrió un progresivo distanciamiento de Javier Milei y de la conducción de La Libertad Avanza mucho antes de la llegada al gobierno, especialmente tras la reorganización del esquema de asesores liderado por Santiago Caputo. Sin embargo los registro de ingreso a Casa Rosada durante 2023 y 2024 señalarían un acercamiento constante.

Fernando Cerimedo es investigado en Bolivia por intento de femicidio a su expareja, Nadia Beller. Archivo

Según detalló Negre, el consultor llegó a manifestar en privado sus quejas por haber quedado relegado del círculo de decisiones y por la falta de atención por parte del oficialismo, motivo por el cual volcó definitivamente sus actividades a Bolivia. En contraposición, el periodista español enfatizó que el canal de comunicación con la Casa Rosada y con el mandatario nacional es exclusivo y personal entre Milei y él. Precisó que se trata de un vínculo fluido, orgánico y directo que nació desde sus coberturas periodísticas independientes y que nunca estuvo intermediado por Cerimedo ni condicionado por pretensiones corporativas, confirmando además que no abordó con el Presidente el escándalo judicial en Bolivia y ratificando su participación conjunta en la próxima gala de Latino Wall Street en Estados Unidos.

Al ser consultado sobre si Javier Milei estaba al tanto de su presencia en la Argentina, Negre lo confirmó de forma tajante: aseguró haber mantenido contacto directo con el mandatario y reveló que, apenas tres semanas atrás, ingresó a la Quinta de Olivos para mantener una extensa reunión de varias horas con el Presidente.

Los "claros y oscuros" de Fernando Cerimedo

En el tramo final de la entrevista, Negre fue consultado sobre su visión actual sobre Cerimedo, luego de haberlo respaldado públicamente en 2025 cuando la justicia brasileña lo desvinculó de la causa que investigaba un presunto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Lula da Silva. Al respecto, el director de La Derecha Diario analizó la figura de su exsocio definiéndola como una persona con "claros y oscuros" como todos, aunque reivindicó su capacidad profesional en la consultoría política internacional tras haber sido clave en campañas victoriosas en países como Honduras o la propia Bolivia para Rodrigo Paz.

Espero que se vaya formando la cola para todos los que tienen que pedirle disculpas a mi socio @FerCerimedo_ok que lleva padeciendo meses de difamaciones. La verdad siempre se impone. https://t.co/39l8c6bWNF — Javier Negre (@javiernegre10) February 19, 2025

No obstante, Negre, a lo largo de la nota, remarcó la necesidad de juzgar los actos individuales en el ámbito de la responsabilidad personal, evitando criminalizar o destruir trayectorias en momentos de vulnerabilidad. Asimismo, el empresario aprovechó para rechazar de forma categórica las embestidas de la izquierda internacional, acusando a gobiernos de la región de armar "listas negras" y montar campañas de señalamiento público desde el erario público contra los periodistas de su grupo.

Con igual vehemencia, desestimó las acusaciones que vinculan a su medio con supuestas granjas de bots, argumentando que el tráfico de La Derecha Diario es genuino y que su verdadera influencia se demuestra en la capacidad de movilización real en las calles y eventos masivos. En esa misma línea, cruzó con firmeza los cuestionamientos de mandatarios internacionales como Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, para finalmente ratificar que su grupo de medios continuará su plan de expansión regional respaldado por una estructura profesionalizada de más de sesenta trabajadores.