La postura del PRO de Mendoza sobre las elecciones a gobernador y los nombres que suenan.

El PRO de Mendoza empieza a delinear su estrategia de cara a las elecciones 2027 y reelecto presidente del partido, Gabriel Pradines, dejó una definición concreta: la intención es construir un frente amplio dentro de Cambia Mendoza y que las candidaturas se resuelvan en una PASO.

Pradines asumió nuevamente al frente del PRO mendocino luego de un proceso interno que terminó en una lista de unidad, un dato político relevante para un partido que durante los últimos años estuvo atravesado por fuertes diferencias internas.

“Logramos consensuar con distintos sectores una lista de unidad”, destacó el dirigente en diálogo con el programa After Office de MDZ Radio, y remarcó que la nueva conducción incorpora dirigentes de distintas generaciones y busca dejar atrás una etapa de disputas internas.

Para Pradines, el desafío ahora es que el partido vuelva a “estar en movimiento, sin tanto ruido”. En esa línea, anticipó el lanzamiento de “PRO Futuro”, un programa de capacitación destinado a dirigentes que comenzará en septiembre.

“Desde el PRO pretendemos que este frente que estamos de alguna manera empezando a transitar se termine de dirimir en unas PASO”, afirmó Pradines.

La idea contempla una primaria dentro de un espacio amplio, con la posibilidad de que haya “dos, tres, cuatro o cinco candidatos” y que la ciudadanía termine definiendo quién encabeza la propuesta para la Gobernación, las intendencias y los distintos cargos.

La fórmula que imagina el PRO todavía no tiene sello definido. Pradines evitó confirmar si el partido formará parte formalmente de Cambia Mendoza o de un eventual frente que incluya también a La Libertad Avanza.

Pero sí dejó claro que no quieren repetir experiencias anteriores en las que los espacios políticos compitieron divididos.

Según su análisis, la política argentina volvió a quedar atravesada por una fuerte polarización. Esa situación, sostuvo, fue una de las razones por las que el armado de Provincias Unidas no logró los resultados esperados en las últimas elecciones.

“Hoy de vuelta las veredas están de un lado y del otro”, señaló, al explicar por qué considera difícil sostener una alternativa política por fuera de los dos grandes polos.

Petri, Ulpiano y la incógnita por la candidatura a gobernador

A la hora de hablar de los nombres que aparecen en la carrera por la Gobernación, Pradines fue deliberadamente cuidadoso.

Reconoció tener una buena relación tanto con Luis Petri como con Ulpiano Suarez, dos dirigentes que representan perfiles diferentes dentro del escenario oficialista y que son precandidatos a la gobernación.

Petri aparece como una figura más cercana al mileísmo, mientras que Suarez mantiene una postura más crítica respecto de algunos aspectos del gobierno de Javier Milei, aunque dentro de un espacio que comparte buena parte de sus lineamientos.

Consultado directamente sobre cuál de los dos le resulta más atractivo como candidato, Pradines evitó responder.“Hoy nosotros estamos, de verdad, en una posición más de construir buenos diálogos y vínculos con ellos”, explicó.

Y agregó una advertencia que refleja la estrategia que pretende sostener el PRO durante los próximos meses: “La política es tan dinámica que lo que yo te estoy diciendo hoy, dentro de cuatro meses, puede cambiar”.

Para Pradines, si el escenario nacional continúa favoreciendo a Milei, un candidato fuertemente identificado con el Presidente podría tener una ventaja importante en Mendoza. Pero si el humor social cambia, podrían fortalecerse otros perfiles.

“Si la cosa cambia, el péndulo se mueve para otro lado”, resumió.

Allasino, el candidato que el PRO no quiere apurar

Uno de los nombres que apareció durante la entrevista fue el del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, uno de los dirigentes con los que el PRO volvió a acercarse electoralmente.

El presidente del PRO destacó especialmente la gestión del intendente de Luján y aseguró que se ha convertido en uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del espacio.

Según su lectura, Allasino está concentrado en la gestión y no tiene actualmente una fuerte vocación de instalarse en la discusión partidaria provincial.

“Le molesta mucho hablar de política partidaria”, contó Pradines, quien incluso admitió que le cuesta sacarlo de Luján para participar de actividades políticas.

El dirigente también comparó su crecimiento con el de otros intendentes de Mendoza y sostuvo que, pese a llevar relativamente poco tiempo al frente del municipio, Allasino adquirió una dimensión política importante.

El PRO y Cambia Mendoza: una alianza que busca convertirse en proyecto de gobierno

Pradines explicó que el acercamiento se profundizó a partir de la experiencia electoral de febrero, cuando el espacio acompañó a Allasino y obtuvo un resultado contundente en Luján de Cuyo.

El dirigente rechazó la idea de que se haya tratado simplemente de una estrategia para beneficiar al intendente.

“Fue al revés, fue acompañar a Esteban”, afirmó, aunque reconoció que el acuerdo terminó siendo mutuamente beneficioso.

Para el PRO, el objetivo ahora debería ser ir más allá de una alianza electoral. La intención es construir un eventual acuerdo de gobierno.

“Sí queremos ser una alianza de gobierno, a diferencia de otras épocas”, aseguró.

Ese planteo también explica por qué el partido todavía no quiere entrar en una discusión cerrada sobre nombres. La prioridad, según Pradines, es construir primero un programa y después resolver las candidaturas.

Un programa económico como carta de presentación del PRO

En ese sentido, el PRO mendocino prepara una propuesta de desarrollo económico para la provincia que pretende presentar en los próximos cinco o seis meses.

Pradines cuestionó que durante décadas Mendoza haya discutido cómo ampliar su matriz productiva sin lograr una respuesta definitiva.

“La minería te bancó a morir, pero ¿qué hacemos con el Este? ¿Qué hacemos con el Sur de la provincia? ¿Qué hacemos con La Paz, con Santa Rosa, con el Gran Mendoza?”, planteó.

El dirigente sostuvo que el crecimiento de la minería no alcanza por sí solo para resolver las diferencias productivas entre las distintas regiones de Mendoza y advirtió además sobre el retroceso del sector agropecuario.

Según señaló, mientras el sector agropecuario argentino creció alrededor de 20% durante la última década, en Mendoza cayó cerca de 5%.

“Hay un tema grave que tenemos que intentar resolver en el corto y mediano plazo en Mendoza”, sostuvo.

El trabajo será realizado desde el PRO Mendoza, con participación de equipos vinculados a la Fundación Pensar y otros especialistas.

La intención es que ese programa funcione como una base para discutir no sólo una alianza electoral sino un proyecto de gestión para el próximo gobierno provincial.

La autocrítica por el retroceso del PRO

Pradines también hizo una autocrítica sobre la pérdida de protagonismo nacional del PRO.

Reconoció que existe un problema serio cuando los dos últimos candidatos presidenciales del partido —Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta— terminaron alejándose de la estructura partidaria.

“Los últimos dos candidatos a presidente del PRO, los dos se fueron del partido. Nadie los echó, se fueron solos. Y eso es claramente un problema muy grave”, afirmó.

Sin embargo, reivindicó la influencia que todavía conserva el PRO en el Gobierno nacional. Según sostuvo, buena parte de los funcionarios que ocupan cargos relevantes en la administración de Milei provienen de las filas del macrismo.

Para Pradines, esa coincidencia en materia económica explica también buena parte del acercamiento entre ambos espacios.

Pero marcó una diferencia conceptual respecto de la idea de “destruir el Estado” que suele plantear el Gobierno nacional.

“Cuando vos te vas al Estado provincial, la salud, la educación y las fuerzas de seguridad dependen del Estado provincial”, explicó. Y agregó que a nivel municipal la presencia estatal es todavía más concreta, porque los municipios prestan servicios esenciales.

La posición del PRO, sintetizó, es gestionar y hacer eficiente el Estado, no hacerlo desaparecer.

Mauricio Macri y el futuro del PRO

Consultado por el futuro de Mauricio Macri, Pradines fue categórico: su impresión es que el expresidente no quiere volver a competir por la Presidencia.

Según contó, en las conversaciones que mantuvo con Macri, el exmandatario transmite la idea de que ya cumplió su ciclo.“Él dice que ya hizo lo que tenía que hacer. Ya sembró una semilla, ya cumplió su rol”, relató. Mientras tanto, en Mendoza recibirán la semana próxima al único dirigente que se ha lanzado para la presidencia dentro del espacio, Hernán Lacunza, economista, quien viene martes y miércoles.

Pradines, de todos modos, reconoció que dentro del PRO existe un sector que todavía quisiera verlo nuevamente como candidato.Mientras tanto, el dirigente mendocino apuesta a que el partido aproveche este año para reconstruirse, fortalecer su estructura y recuperar identidad antes de entrar de lleno en la pelea electoral.

Y, sobre todo, deja una puerta abierta: el PRO no descarta competir con candidato propio, -aunque todo indica que no- pero tampoco quiere cerrar ahora un escenario que considera demasiado dinámico.

La estrategia, por ahora, tiene tres pasos: construir un programa, fortalecer los vínculos con los distintos sectores y llegar a 2027 con un frente capaz de dirimir sus candidaturas en una PASO.

La definición de nombres, por ahora, puede esperar.