El PRO de Mendoza renovó autoridades y lanzó un mensaje al peronismo y a Milei

Con una importante convocatoria de dirigentes, referentes y militantes de toda la provincia, el PRO de Mendoza renovó sus autoridades. Gabriel Pradines reasumió la presidencia del partido con un fuerte llamado a la unidad, la gestión eficiente y la formación de equipos de gobierno.

En una jornada marcada por el masivo acompañamiento de la militancia y la dirigencia de todos los departamentos, el PRO Mendoza llevó a cabo el acto oficial de asunción de sus nuevas autoridades en el Teatro Plaza Paradiso de Luján de Cuyo.

El titular del partido, Gabriel Pradines, quien asumió su segundo mandato como presidente del PRO, lanzó un mensaje para diferenciarse del peronismo y también de La Libertad Avanza. “Mientras algunos creen que el Estado tiene que ser grande y burocrático, y mientras otros hablan directamente de destruirlo, nosotros queremos algo mucho más sencillo: queremos que el Estado funcione ", manifestó.

Destacaron que el encuentro sirvió para consolidar el camino político del espacio en la provincia y reafirmar el compromiso de trabajo territorial.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , destacó la identidad del espacio y el impacto del modelo local en la provincia: "Nuestro modelo de gestión está profundamente atravesado por esa cultura del PRO: orden, planificación, equipos, innovación, cercanía y resultados. Hoy Luján de Cuyo es uno de los municipios que más crece de Mendoza y uno de los lugares más elegidos para vivir".

Allasino agregó: "Y cuando una ciudad crece, cuando las familias la eligen, cuando las empresas invierten y cuando se genera empleo, también hay allí una señal de confianza. Eso es lo que queremos multiplicar. Queremos que lo que sucede en Luján pueda suceder en cada rincón de Mendoza".

Asimismo, hicieron uso de la palabra Lucas Faure, presidente de la Juventud PRO, y Cintia Gómez, presidenta de Mujeres PRO.

El cierre del acto estuvo a cargo del reelecto presidente del partido, Gabriel Pradines, quien remarcó el inicio de esta nueva etapa de conducción.

"Arrancamos unidos, con otra proyección y con mucha más claridad sobre hacia dónde queremos llevar este partido", aseguró.

Un mensaje en clave electoral

Al referirse a la posición del espacio frente al rol del sector público, Pradines marcó una clara postura diferenciadora: "Mientras algunos creen que el Estado tiene que ser grande y burocrático, y mientras otros hablan directamente de destruirlo, nosotros queremos algo mucho más sencillo: queremos que el Estado funcione". En ese sentido, puso como modelo la administración municipal: "La mejor gestión pública de Mendoza es la de Luján de Cuyo. No tiene que ver solamente con una persona. Tiene que ver con un método de trabajo, con equipos, con funcionarios preparados".

Asimismo, el titular del PRO mendocino enfatizó la necesidad de capacitar nuevos liderazgos como eje central de la conducción: "Una de las grandes tareas del PRO tiene que ser formar a los futuros funcionarios de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales". Sobre su rol al frente del partido, agregó: "Mi tarea va a ser empujar a cada dirigente, ayudar a cada uno a encontrar su lugar. Y entender que cuando a uno le va bien, al partido le va bien".

Con el recinto colmado, la jornada concluyó entre aplausos, banderas y el entusiasmo de los asistentes, inaugurando formalmente la nueva etapa partidaria. En su mensaje final, Pradines sintetizó el presente del espacio: "Tenemos dirigentes, tenemos experiencia, tenemos equipos, tenemos ideas. Y ahora tenemos algo todavía más importante: tenemos unidad".

Entre otros dirigentes de diversas fuerzas políticas, estuvieron presentes en el acto, Andrés "Peti" Lombardi, Martín Kerchner, Gustavo Cairo, Alberto López, Oscar Sevilla e Ismael Jadur.