Renace el radioteatro en Mendoza: un rescate cultural que vuelve a emocionar y desafía a la era de las pantallas

Agosto concluye con dos fechas emblemáticas para la cultura argentina: el 27 se conmemora el Día de la Radiodifusión y el 30, el del Radioteatro . En este marco, la ficción sonora vuelve a reclamar su espacio en la provincia de Mendoza. En una época dominada por las pantallas y la inmediatez visual, el actor y productor Leandro Amoroso encabeza una misión emotiva: devolverle al radioteatro su capacidad de conmocionar, reunir generaciones y estimular el pensamiento a través del sonido puro.

A través de su elenco Radioteatro en Escena, Amoroso p royecta el género hacia el futuro. Con casi tres décadas de trayectoria actoral, su vínculo con la ficción sonora cobró fuerza tras capacitarse en el Club Bredeston Cárpena de Buenos Aires durante la pandemia . “La magia sucedió. Me sedujo, me enamó por completo. Sentí la necesidad impostergable de formar mi propio elenco en Mendoza”, evoca sobre aquel punto de partida.

Trasladar el lenguaje radial al teatro presencial exige un criterio estético riguroso. A diferencia de las puestas tradicionales, la compañía opta por una escenografía austera que prioriza el plano acústico. Sobre las tablas se instala la estructura de un estudio radiofónico a la vista: sillas, micrófonos de pie y una mesa con objetos cotidianos que generan efectos sonoros en directo.

Los intérpretes visten ropas neutras para distanciar la propuesta del mero ejercicio de época. “Nuestra intención no es emular un grupo de artistas de 1930 o 1940 que hacen como que actúan en radioteatro. Somos actores y actrices del siglo XXI, que interpretamos de manera totalmente entregada a personajes ficcionales, aquí y ahora” , afirma Amoroso.

Esta sobriedad invita a una experiencia sensorial doble. El público puede maravillarse observando la ejecución técnica de los efectos y el despliegue corporal de los actores, o bien entornar los ojos para dejarse llevar únicamente por la narración.

Con vestuarios neutros y sin escenografía recargada, la puesta invita al público a imaginar y construir sus propios universos sonoros.

Memoria histórica y perspectiva de género

El criterio de la compañía pone foco en la identidad nacional y el rescate de figuras femeninas clave. Su primera producción fue A mar encendido, centrada en Guadalupe Cuenca —esposa de Mariano Moreno—, seguida por La Leona de los llanos, obra dedicada a Victoria Romero, compañera del Chacho Peñaloza. Ambos guiones llevan la firma de Víctor Agú y Sebastián Pozzi, autores vinculados al legado de Alberto Migré.

Para el productor, este formato resulta idóneo para revisar el pasado argentino: “Me parece que este género es un modo propicio para recrear episodios fundacionales de nuestra identidad nacional. Más aún decidí que las protagonistas de estos textos dramáticos fuesen mujeres, con todo lo que cada una de ellas aportó a la patria”. A futuro, el elenco proyecta sumar obras dedicadas a personalidades locales y explorar la comedia.

La función social del radioteatro: desde la nostalgia a la novedad desconocida

El regreso de esta disciplina genera una respuesta dual en la audiencia. Mientras las personas mayores reviven con nostalgia las dinámicas familiares de su infancia, las funciones para escuelas secundarias despiertan el asombro de los adolescentes, desacostumbrados a la escucha atenta. “La juventud se sorprende, se emociona, comenta por lo bajo, se ríe a carcajadas. Detenemos las pantallas y despertamos la imaginación. ¡Nuestro sueño está cumplido!”, destaca Amoroso.

Leandro Amoroso e integrantes de "Radioteatro en Escena" interpretan en vivo, apostando al poder interpretativo de la voz y a la sobriedad en el escenario.

No obstante, sostener un espectáculo independiente de calidad acústica requiere un equipamiento técnico complejo. Frente a esto, Amoroso sostiene que el acompañamiento del Estado mediante políticas públicas es indispensable para mantener espacios culturales en épocas de crisis, recordando que “el arte es el alimento del alma”.

El gran anhelo del proyecto es que la ficción sonora regrese de forma estable a las frecuencias radiales para garantizar el acceso democrático a la cultura en zonas alejadas. En palabras del productor: “Estaría encantado de que el género vuelva a la radio, que es su preciosa cuna... Allí la radio continúa siendo la reina de la comunicación”. El radioteatro mendocino reafirma así su vigencia, demostrando que la voz humana aún conserva la magia para construir mundos invisibles.