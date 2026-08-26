Tras su muerte: sale a la luz la dura enfermedad que padecía Dolly Parton

Dolly Parton murió a los 80 años y la noticia que fue informada por su propia familia causó una enorme conmoción en el mundo artístico.

Dolly Parton fue una artista de primer nivel que tuvo una extensa trayectoria tanto en música como en cine y televisión. Dolly falleció a los 80 años y la noticia fue confirmada por sus familiares con un conmovedor video que publicaron en sus redes sociales.

"Mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, ‘Sis’ y ‘Granny’ para una generación, y ‘Gigi’ para la siguiente", expresó su sobrino. También destacó que el anuncio en video fue algo que la propia Parton le había pedido tiempo atrás.

Según los datos que revelaron en la conocida revista People, la actriz y cantante murió luego de "un breve proceso relacionado con el cáncer". Esto fue notificado al medio de comunicación mencionado por medio de un comunicado que enviaron los familiares de Dolly Parton.

Revelan la grave enfermedad que padeció Dolly Parton Dolly Parton, leyenda artística de Estados Unidos. Instagra: @dollyparton. La compositora había ingresado el 21 de agosto al Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville por una recaída en su estado de salud. Cuatro días después de la internación se confirmó la muerte, generando una enorme conmoción.