Falleció Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

Dolly Parton había suspendidos sus compromisos laborales debido a problemas en su salud y fue la familia quien confirmó su muerte.

El mundo de la música vuelve a estar de luto luego de que se confirmó el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años. La artista estaba pasando un momento complicado de salud y finalmente la triste noticia fue informada por sus familiares con un conmovedor video.

La carrera de Dolly alcanzó un enorme reconocimiento durante la década de 1960 y se destacó como una de las artistas y compositaras más destacadas de los Estados Unidos en lo que respecta a la música country.

Dolor por la muerte de Dolly Parton a los 80 años Hace poco tiempo ella había brindado una entrevista para la Revista People donde habló de su salud: "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención cuando estaba cuidando a Carl (su esposo)".

El anuncio del fallecimiento de Dolly Parton "Hola a todos, mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia de Parton y Owens, anunciando la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton-Dean. Nuestra familia y el equipo con el que ha confiado su legado trabajarán diligentemente para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre", expresó Brian con profundo dolor.