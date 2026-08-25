Falleció Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años
Dolly Parton había suspendidos sus compromisos laborales debido a problemas en su salud y fue la familia quien confirmó su muerte.
El mundo de la música vuelve a estar de luto luego de que se confirmó el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años. La artista estaba pasando un momento complicado de salud y finalmente la triste noticia fue informada por sus familiares con un conmovedor video.
La carrera de Dolly alcanzó un enorme reconocimiento durante la década de 1960 y se destacó como una de las artistas y compositaras más destacadas de los Estados Unidos en lo que respecta a la música country.
Dolor por la muerte de Dolly Parton a los 80 años
Hace poco tiempo ella había brindado una entrevista para la Revista People donde habló de su salud: "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención cuando estaba cuidando a Carl (su esposo)".
El anuncio del fallecimiento de Dolly Parton
"Hola a todos, mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia de Parton y Owens, anunciando la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton-Dean. Nuestra familia y el equipo con el que ha confiado su legado trabajarán diligentemente para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre", expresó Brian con profundo dolor.
Por el momento la causa del fallecimiento de Dolly Parton no han salido a la luz. El mundo artístico estadounidense llora a una artista de enorme trayectoria tanto arriba del escenario como en televisión y el cine.