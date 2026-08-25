Beto Casella ventiló su intimidad en pleno programa y dejó mudo a todos: "Mucho sex..."

Flavia Palmiero le preguntó al conductor por su aspecto físico y Casella terminó contando intimidades de su vida en la cama.

Beto Casella protagonizó un divertido momento en vivo junto a Flavia Palmiero luego de que la conductora le hiciera una pregunta que parecía sencilla, pero que terminó dando lugar a una respuesta completamente inesperada. El periodista habló sin filtros sobre su vida íntima y sorprendió a su compañera de Nuevo Día.

"A mí me gustaría saber cómo te mantenés, porque se te ve joven", quiso saberla presentadora, interesada en conocer cuáles son los secretos de Beto para conservar su aspecto y mantenerse en forma.

El presentador dejó sin palabras a Flavia Palmiero al revelar sus secretos para estar en forma. Captura de pantalla Youtube Ciudad Magazine. Lejos de esquivar la pregunta, Casella respondió con absoluta sinceridad. "Entreno mucho, tomo mucha proteína, creatina. Pero básicamente, mi plan es mucha agua y mucho sexo", reveló el conductor de BTV.

"Ah, bueno. Bueno, arrancamos el lunes a full", reaccionó Palmiero ante la inesperada confesión de su compañero. Sin embargo, Beto no se quedó ahí y decidió profundizar en su particular teoría.

Casella terminó dando un discurso sobre su vida íntima. "Esto viene de los hindúes, viste...", explicó Casella, antes de que Palmiero fuera todavía más directa y quisiera conocer un detalle de su confesión. "¿Con calidad? ¿O con mucha frecuencia?", le preguntó sin vueltas. "Con calidad. Yo nunca fui esa cosa coneja breve. Prefiero que dure", respondió sin filtros Beto. "Tampoco que dure tanto que a ella le moleste el peso de una persona de 75 kilogramos. Uno tiene que ir viendo", sumó el presentador.