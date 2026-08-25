Mario Pergolini recibió a un famoso cantante en Otro día perdido y la rompió en el rating

Un querido artista de gran trayectoria abrió la semana en Otro día perdido y sorprendió a Eltrece con un excelente número de rating.

Palito Ortega fue el primer invitado de esta semana en Otro día perdido y su participación dejó una muy buena marca para el ciclo conducido por Mario Pergolini. El cantante habló de distintos momentos de su extensa trayectoria y sorprendió al revelar un particular trabajo que tuvo cuando era joven.

Durante la entrevista, Ortega recordó sus orígenes y contó que, antes de alcanzar la fama, trabajó en un cementerio. "Limpiaba la sepultura y las cruces. Sacaba la maleza, arreglaba la tierra… un poco de todo", relató el artista sobre una de las experiencias que atravesó antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música argentina.

Palito Ortega fue invitado este lunes a Otro día perdido. Captuea de pantalla Youtube Eltrece. La presencia de Palito en Otro día perdido también se tradujo en buenos números para el programa de Eltrece. El ciclo consiguió 6,3 puntos de rating, una notable marca para la propuesta de Mario Pergolini, sobre todo teniendo en cuenta que se trata apenas del comienzo de la semana.

Con este resultado, Otro día perdido volvió a ubicarse entre las propuestas destacadas de la jornada y consiguió una cifra competitiva en una noche en la que Telefe volvió a quedarse con el liderazgo gracias a uno de sus grandes estrenos.

El programa logró 6,3 puntos de rating con la participación del cantante. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El programa más visto del día fue justamente el debut de Popstars, que alcanzó 11,3 puntos de rating en la pantalla de Telefe. De esta manera, el reality se impuso en el prime time, mientras que la entrevista de Pergolini a Palito Ortega consiguió una de las mejores marcas para Otro día perdido.