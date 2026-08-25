"Venía el encargado a callarme": Palito Ortega ventiló el trabajo más perturbador de su infancia y descolocó a Mario Pergolini

El célebre artista contó los detalles de las tareas que realizaba durante su niñez y cómo la música lo acompañó desde siempre.

Palito Ortega repasó sus comienzos laborales antes de convertirse en un ícono popular. / Captura Eltrece

Palito Ortega visitó el programa Otro día perdido y mantuvo un mano a mano imperdible con Mario Pergolini. Durante la charla, el icónico cantante repasa los orígenes de su carrera y dejó atónito al conductor al detallar los trabajos que realizó durante su infancia.

La humildad de un grande: los insólitos trabajos de Palito “¿Siempre fuiste tan seguro de vos mismo? Pregunto con todo respeto, porque sé que vos te hiciste muy de abajo”, indagó Pergolini. Ante la consulta, el músico recordó su temprano contacto con el esfuerzo laboral en la cosecha de cítricos y su etapa como lustrabotas.

El cantante rememoró entre risas sus anécdotas como lustrador de calzado. Captura Eltrece “Me acuerdo que me buscaban a mí porque yo le cantaba a los clientes mientras lo hacía y eso les gustaba. Era divertido, aunque a veces les manchaba las medias por distraído”, rememoró Ortega con humor sobre aquellos primeros años.

Sin embargo, el momento de mayor asombro ocurrió cuando el artista reveló una ocupación completamente desconocida. “También trabajé en un cementerio”, lanzó Palito, provocando la inmediata reacción del conductor: “¿En un cementerio? ¿En serio?”.

El referente de la música popular explicó en detalle las tareas que desempeñaba en el lugar: “Limpiaba la sepultura y las cruces. Sacaba la maleza, arreglaba la tierra… un poco de todo”.