La hija de Mario Pergolini se presentó en el casting de Popstars: ¿quedó seleccionada?

Valentina Pergolini probó suerte en el reality que volvió a la pantalla de Telefe este lunes. La joven interpretó un tema de Britney Spears. ¿Cómo le fue?

Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán, tiene 20 años y, a pesar de su corta edad, ya comenzó a construir su propio camino en el mundo artístico. Con experiencia en las artes escénicas y el teatro musical, la joven se presentó en Popstars, el reality que regresó a la pantalla de Telefe y que busca encontrar a las integrantes de una nueva banda femenina.

Su recorrido profesional incluye su debut actoral en el circuito comercial. Valentina logró formar parte de Despertar de Primavera (Spring Awakening) luego de superar las audiciones abiertas para la comedia musical dirigida por Fernando Dente, que se presentó en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes.

Así fue el casting de Valentina Pergolini en Popstars Ahora, la joven decidió ir por un nuevo desafío y se presentó en el casting multitudinario de Popstars. Entre las tres mil chicas que habían superado previamente los castings virtuales y llegaron hasta el Estadio Mary Terán de Weiss, obtuvo el número 2274 y esperó su turno para demostrar su talento frente al jurado y los coaches.

Para su audición de 30 segundos a capella, interpretó Baby One More Time de Britney Spears. "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy súper contenta", expresó Valen ante las cámaras en medio de las extensas filas del casting presencial.