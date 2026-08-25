El fuerte llanto de Norberto Marcos tras el descargo de Fátima Flórez: "Se acostó conmigo y al otro día..."

Tras el llanto y las explosivas declaraciones de Fátima Flórez en La mañana de Moria (El Trece), su expareja y productor, Norberto Marcos , decidió salir al cruce. En una entrevista en LAM (América TV) no se guardó nada: desmintió categóricamente a la imitadora y reveló los detalles de lo que él definió como una "emboscada" familiar el día que lo echaron de su casa.

Frente a los rumores de que se había quedado con dinero de la actriz, Norberto fue tajante. "Es mentira. Me puso muy mal que se pusiera en duda mi honorabilidad" , arrancó diciendo. El productor aclaró que la división de bienes se hizo de forma transparente en el banco, mitad y mitad, y que cuenta con pruebas irrefutables: "No soy de filmar, pero ese día filmé y saqué fotos de todo" . De esta manera, desestimó por completo la versión instalada por el entorno legal de Fátima .

Uno de los momentos más fuertes de la nota fue cuando relató cómo se dio el quiebre definitivo. Según Norberto , la noche anterior a la separación había sido "hermosa". Sin embargo, al despertarse, se encontró con un escenario armado: su exsuegra, un abogado, su exsecretaria y Fátima lo estaban esperando.

"Fue mi suegra la que tomó la voz cantante y se armó un escándalo. Me dijo: 'Mire lo que es usted al lado de mi hija'. Y Fátima se quedó muda" , detalló el productor, dejando en claro que, para él, la capocómica es una persona "manipulable" y con "dos caras" a nivel emocional.

Consultado sobre los rumores de terceras en discordia y supuestas visitas de mujeres a sus departamentos, Norberto se quebró en vivo. "Jamás le fui infiel, lo juro por la vida de mi hijo" , sentenció entre lágrimas. Precisamente, su hijo (de 35 años) parece haber sido un histórico punto de tensión en la pareja. Norberto confesó con dolor que siente que Fátima nunca lo quiso y que jamás aceptó que él tuviera un hijo de una relación anterior.

El clima llegó a su punto máximo de ebullición cuando Fátima comenzó a mensajear en vivo al estudio, acusando a Norberto de haberla llevado a trabajar a "lugares difíciles" en Perú y de no dejarle administrar su propia plata.

Norberto recogió el guante al instante: "Trabajamos en lugares difíciles, sí, pero siempre estuvo más que cuidada. ¿Cómo voy a permitir que le pase algo?". Sobre el manejo económico, explicó que el control era conjunto y lanzó un dato curioso: "No manejaba dinero porque no le gusta tocar la plata, dice que es un TOC".

Para rematar y demostrar que nunca intentó perjudicarla, reveló que, a pesar de que compartían gastos y ganancias al 50%, él fue quien registró la marca "Fátima Flórez" y decidió ponerla exclusivamente a nombre de ella.

Lejos de mostrarse despechado por la posterior relación de la actriz con Javier Milei, Norberto dejó en claro que su dolor pasa por el cambio de actitud de quien fue su mujer durante años. Apuntando directamente al entorno que rodea hoy a la artista, cerró con una frase letal: "Le llenaron la cabeza con mentiras. Son gente que quería quedarse con la gallinita de los huevos de oro".